Pandemia pode explicar aumento de chumbos no Internato Médico de Saúde Pública

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia

A pandemia pode ser um dos fatores que contribuiu para uma "razia de chumbos" no Internato Médico de Saúde Pública, noticiada esta quarta-feira pelo Diário de Notícias. A primeira fase dos exames, em junho do ano passado, foi tranquila. Todos os 24 candidatos passaram na prova final que dá acesso à especialidade de Saúde Pública. O pior foi depois. No exame da segunda fase, em setembro, havia doze candidatos: três desistiram e, dos nove que foram a exame, cinco chumbaram.

Em declarações à TSF, o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, explica que a pandemia terá sido uma das causas destes resultados: "Atendendo até à comparação com épocas anteriores, não é muito plausível que, de repente, tenham sido internos com menos capacidade a chegar à fase final do exame. Portanto, seguramente, o impacto da pandemia e o facto de grande parte dos internos terem sido peças-chave nas unidades para combater a pandemia pode ter desempenhado um papel relevante."

Além disso, a Associação dos Médicos de Saúde Pública considera que a época de exames em setembro foi marcada à pressa e os candidatos foram avisados em cima da hora: a 15 de setembro para um exame no dia 22.

"Os colegas não tiveram possibilidade de realizar os estágios como seria normal, estiveram dedicados ao combate à pandemia e não a preparar o seu exame e também, na prática, a antecipação que tiveram em relação à data do exame também foi muito menor do que no passado", sustenta.

Por isso, Ricardo Mexia defende ser necessário acautelar a progressão destes internos: "Obviamente que é melhor termos especialistas que podem ser nomeados autoridades de saúde, mas, do ponto de vista da força de trabalho, no dia a seguir eles não passam a ser totalmente diferentes no contributo para o combate à pandemia. Tem é de haver uma proteção do seu tempo de formação por forma a que eles progridam, de forma normal, naquilo que é uma diferenciação profissional absolutamente essencial."

O representante dos Médicos de Saúde Pública sublinha que "se for dado aquilo que é o seu tempo de formação, naturalmente, eles podem continuar a colaborar naquilo que é a resposta à pandemia nas horas fora do seu tempo de formação", ou seja, "isso é compaginável com fazerem o exame na época própria e a sua progressão não ficar prejudicada".

