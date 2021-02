Pandemia prejudica vida sexual dos portugueses e outros destaques TSF

Em tempos de solidão e distanciamento social, a vida sexual dos portugueses tem saído prejudicada © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 05 Fevereiro, 2021 • 22:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A pandemia está a prejudicar a vida sexual dos portugueses e a presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia revela que têm aumentado muito as consultas e pedidos de ajuda. Por isso, em conjunto com a Ordem dos Psicólogos e a Associação de Planeamento Familiar, foi elaborado um conjunto de desafios e recomendações.

Além dos desafios aos casais, Patrícia Pascoal destaca, à TSF, o isolamento de quem vive sozinho. Em tempo de solidão e distanciamento social, há quem adote técnicas para manter o erotismo e a sedução, nem que seja por telemóvel.

Na Casa do Artista, em Lisboa, sabe-se agora que o surto de Covid-19 que já vitimou seis pessoas atinge, ao todo, 42, das quais metade são utentes. Dez estão internadas.

Durante os funerais, o caixão das vítimas de Covid-19 vai passar a poder estar aberto, com regras. Esta mudança é feita pela Direção-Geral da Saúde e concretiza-se através de uma atualização à norma sobre os procedimentos a serem seguidos depois da morte.

Na opinião de Nicholas Christakis, sociólogo, fisiologista e investigador da Universidade de Yale, a humanidade não estava preparada para uma pandemia e está a vivê-la como um filme de terror. Em entrevista à TSF, o especialista afirmou que tal acontece porque "somos estúpidos". Ao ser humano escaparam os sinais repetitivos da História e das histórias tantas vezes contadas pela literatura ficcional.

Esta sexta-feira ficou marcada também pela perda de uma das estrelas de Hollywood. Christopher Plummer, o capitão Van Trapp de "Música no Coração", morreu aos 91 anos. Foi o ator mais velho, com 82 anos, a receber a estatueta da Academia de Cinema.

Na I Liga de futebol, o Sporting venceu o Marítimo, na Madeira, por 2-0 e chega ao final da primeira volta do campeonato sem uma única derrota, a melhor dos últimos 70 anos. O português Pote esteve outra vez em excelente plano ao bisar na vitória leonina.

Já na Luz, o Benfica agravou a crise com um empate a zeros frente ao Vitória de Guimarães, ficando agora a 11 pontos do líder Sporting, a cinco do FC Porto, segundo, e a dois do Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Vitória é sexto, com 30.