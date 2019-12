Pão e biscoitos feitos a partir de farinha de zangão

Por José Ricardo Ferreira 17 Dezembro, 2019 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Uma equipa de dez investigadores do Instituto Politécnico de Viseu (IPV) e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro está a desenvolver um produto alimentar criado à base de insetos. A farinha de zângão foi criada há mais de um ano e já recebeu um prémio. A ideia partiu de um desafio feito a Paula Correia.

"Quase que surgiu por brincadeira, numa conversa", recorda a docente e investigadora do IPV.

O repto foi lançado pela colega Cristina Amaro da Costa, que é também investigadora e apicultura.

"Um dos problemas que temos [no setor] é a varroa, que é uma doença das abelhas e uma das maneiras de reduzir a incidência de varroa é extrair os zângãos das colmeias", explica.

Com base nesta realidade e "como estamos numa fase de alterar os nossos hábitos alimentares e consumirmos proteínas à base de insetos", a docente no Politécnico de Viseu achou que era "interessante" usar "estes zângãos de maneira a convencer os apicultores a extrair" estes insetos, numa operação que pode dar um "outro rendimento para além do mel".

Paula Correia decidiu aceitar o desafio e uma das primeiras opções que lhe surgiu, depois de várias experiências, foi a criação de uma farinha.

"Porque é uma maneira fácil de conservar e de utilizar. É um produto muito versátil que pode ser utilizado em várias coisas", adianta.

No total foi produzido pouco mais de um quilo e meio de farinha à base deste inseto. Segundo as investigadoras, "um quadro de zângão, que tem mais ou menos dois quilos, dará para cerca de 400 a 600 gramas de farinha".

"Pode ser rentável, temos é que encontrar os produtos onde consigamos mostrar que este produto é uma proteína animal que substituiu um quilo de bife", defende Cristina Amaro da Costa, acrescentando que a farinha pode ser utilizada para fazer suplementos alimentares ou mesmo produtos para desportistas.

Para já, a farinha já foi experimentada no mundo da cozinha. Deu origem a bolachas, biscoitos e pão.

[O sabor] é um bocadinho diferente, mas não é desagradável", descreve Paula Correia.

Por seu lado Cristina Amaro da Costa, afirma que "tem o sabor do bolo, mas no final tem um ligeiro sabor picante".

As professoras universitárias lembram que noutros países asiáticos, mas também europeus já se comem insetos. Consideram que o mercado nacional também tem que se adaptar a este produto que tem "bastante proteína".

A farinha de zângão deverá começar a ser comercializada dentro de um ano, mas para que isso aconteça tem primeiro que ser concluído o registo deste produto no catálogo nacional de alimentos.

A investigação ainda não chegou ao fim, aguardando aprovação de novo financiamento para que possa prosseguir o estudo sobre a nova utilização desta farinha de inseto.

O projeto valeu este ano ao grupo de investigadores do Instituto Politécnico de Viseu e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro o segundo lugar no "Concurso Universitário & Politécnico Cultiva o teu futuro", da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP).