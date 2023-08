Papa Francisco © Maurizio Brambatti/AFP

Por Lusa 06 Agosto, 2023 • 22:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O papa Francisco confessou este domingo que é uma "experiência dolorosa" falar com vítimas de abusos e que a Igreja em Portugal está a enfrentar a situação com serenidade.

"Falar com pessoas abusadas é uma experiência muito dolorosa, que também me faz bem, não porque me dê gozo escutar, mas porque me ajuda a assumir a responsabilidade desse drama", afirmou Francisco, na conferência de imprensa no avião que o transportou de Lisboa, onde presidiu à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), para Roma.