Papa não quer Igreja Católica refugiada em "formas e estilos do passado"

Papa Francisco no Mosteiro dos Jerónimos © Miguel Riopa/AFP

Por Gonçalo Teles com Rui Oliveira Costa 02 Agosto, 2023 • 18:49

O papa Francisco pede esta quarta-feira aos fiéis que não parem nem desistam, que não atraquem "o barco à margem" nem olhem para trás.

"Não devemos escapar deste tempo só porque nos mete medo para nos refugiarmos em formas e estilos do passado", desafia o líder da Igreja Católica, no Mosteiro dos Jerónimos, motivando os católicos a aventurarem-se "no mar da evangelização e da missão".

O papa não quer também ver os católicos presos na "tentação de continuar com uma pastoral nostálgica feita de lamentações", mas sim feita "ao largo", "sem ideologias nem mundanismos".

Para Francisco, "se não houver diálogo, corresponsabilidade e participação, a Igreja envelhece".

"Todos juntos - sacerdotes, religiosas, religiosos e fiéis leigos - como Igreja, nunca sem os outros, sem o mundo. Sem mundanismo, mas não sem o mundo. Na Igreja, ajudamo-nos, apoiamo-nos reciprocamente e somos chamados a difundir, também fora dela, um clima de fraternidade construtiva", pede o papa Francisco.

E, por isso, cita São Pedro: "Nós somos pedras vivas usadas para a construção dum edifício espiritual."

Francisco deixa ainda uma palavra para os portugueses: "Vós, fiéis portugueses, formais uma «calçada», sois ladrilhos precisos que compõem um tal pavimento acolhedor e brilhante que o Evangelho há de pisar: e não pode faltar uma pedrinha sequer, senão imediatamente se dá conta."