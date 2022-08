Papa ouviu D. Manuel Clemente sobre a igreja em Portugal, morreu Jô Soares e outros destaques TSF

© Tiziana Fabi/AFP

Esta sexta-feira, o papa Francisco recebeu o Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, numa audiência em que, revela o patriarcado, foram abordadas as "últimas semanas que marcaram a vida da Igreja em Portugal", marcadas por denúncias de abuso sexual de menores.

O encontro entre D. Manuel Clemente e o Papa Francisco acontece num dia em que foram noticiadas, pelo Expresso, suspeitas de encobrimento de abusos sexuais na Igreja 'por parte do bispo da Guarda, Manuel Felício, e o bispo emérito de Setúbal, Gilberto Reis, havendo também outros casos.

A presidente do Instituto de Apoio à Criança considera que os abusos sexuais de crianças são situações "chocantes" e defende que a Igreja tem de assumir a responsabilidade dos casos que estão agora a ser revelados, mesmo que alguns já estejam prescritos.

Do Brasil, notícia da morte do humorista e escritor brasileiro Jô Soares. Tinha 84 anos e estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

No dia do encontro entre Antony Blinken e Serguei Lavrov, no Camboja, para participar no Fórum Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático, o secretário de Estado dos Estados Unidos denunciou esta sexta-feira os exercícios militares que a China está a realizar junto a Taiwan como uma "escalada significativa" da situação.

No caso da China, foi anunciado esta sexta-feira que vão ser impostas sanções não especificadas à líder do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, na sequência da visita de terça-feira a Taiwan, território que Pequim considera fazer parte do país.

O Tribunal de Contas voltou a apontar falhas na divulgação dos contratos, críticas que constavam já em relatórios anteriores. O mais recente documento aponta que formulários de comunicação ao portal BASE foram preenchidos de forma incompleta ou com dados vagos.

À TSF, João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica, defendeu que o regime de exceção criado durante a pandemia em relação à contratação pública já devia ter acabado, considerando mesmo que "não há justificação nenhuma" para que se mantenha em vigor.

Esta sexta-feira, dia 5 de agosto, celebra-se o Dia Internacional da Cerveja, data assinalada em mais de 50 países na primeira sexta-feira do oitavo mês do ano. A "cerveja perfeita está para ser inventada", diz à TSF Tiago Brandão, confrade-mestre da Confraria da Cerveja, mas os cervejeiros conseguem servi-la todos os dias, "o que é um milagre". Saiba aqui tudo sobre a bebida:

Cumprem-se, esta sexta-feira, 40 anos desde que Vizela travou uma batalha campal com a GNR, de que resultaram vários feridos, pela criação do concelho. A luta pela independência administrativa, que só terminou em 1998 com a aprovação do projeto-lei de criação do concelho.