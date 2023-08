Papa reza o terço em Fátima com 112 jovens deficientes e reclusos

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que contará com a presença do papa Francisco © Thomas Coex/AFP

O papa Francisco vai rezar o terço com 112 jovens deficientes e reclusos no sábado, na Capelinha das Aparições, em Fátima, durante a sua visita a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou esta quarta-feira o Santuário.

Segundo uma nota divulgada esta quarta-feira, o líder da Igreja Católica estará, na manhã de sábado, com 98 jovens com deficiência e jovens reclusos que, pela sua situação, não podem participar na JMJ, em Lisboa.

A estes jovens, juntam-se 14 jovens deficientes que se deslocam a Lisboa, apoiados pelo programa "Vem para o Meio", uma iniciativa do Santuário de Fátima dinamizada pela casa em Fátima da Associação Silenciosos Operários da Cruz (SOC).

"No total, 112 jovens e 128 acompanhantes acompanham o papa no terço, que será rezado por intenção dos jovens participantes na JMJ, dos jovens doentes e reclusos, pela paz e pelo papa", refere o Santuário de Fátima.

Entre os participantes estarão 10 jovens do Centro de Apoio a Deficientes João Paulo II, de Fátima; 17 jovens do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, e seis da Casa do Bom Samaritano, além de 20 jovens portadores de deficiência que pediram de forma individual para participar.

O grupo inclui ainda 18 jovens da Associação Silenciosos Operários da Cruz (SOC) de Itália - dois são colombianos - e 19 provenientes dos SOC da Polónia.

Da prisão-escola do Estabelecimento Prisional de Leiria estarão presentes seis jovens reclusos e dois jovens colaboradores do Santuário de Fátima completam o grupo.

O Santuário já tinha apelado aos peregrinos, numa mensagem divulgada na sua página na Internet, para que "na manhã de sábado, dia 5 de agosto, possam estar em Fátima para rezar com o santo padre".

Segundo o programa previsto, o papa Francisco chegará ao Santuário de Fátima às 09h00 de sábado e rezará na Capelinha das Aparições.

"O Sumo Pontífice atravessará o Recinto de Oração no papa móvel e dirigir-se-á para a Capelinha das Aparições, onde o esperarão jovens doentes, que não poderão participar na JMJ em Lisboa e alguns jovens reclusos. Depois da oração do Terço, o papa dirigirá uma palavra aos peregrinos presentes e seguirá para Lisboa", segundo o Santuário.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa de terça-feira a domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do papa Francisco.

O papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na manhã desta quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

Estima-se que, no total, a jornada vá custar cerca de 160 milhões de euros.