Papa tem encontro com confissões religiosas radicadas em Portugal durante JMJ

O papa vai encontrar-se com líderes e representantes de confissões religiosas radicadas em Portugal numa reunião que não constava, até agora, do programa oficial da deslocação de Francisco a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Peter Stilwell, o padre do Patriarcado de Lisboa responsável pelos convites, vê este gesto do papa como "um sinal de reconhecimento" do valor das religiões na vida da sociedade.

"Não só aqui em Portugal, mas, em geral no mundo. De como as religiões podem contribuir para integrar pessoas dentro de uma comunidade mais ampla. São as sociedades plurais e complexas do mundo contemporâneo e aqui em Portugal, felizmente, as religiões não só se dão bem entre elas, como são bem acolhidas pelo Estado que reconhece o seu valor graças à lei da liberdade religiosa de 2001, sentem-se intervenientes na construção da sociedade portuguesa. Por isso valorizam o facto de o Papa também apreciar isso e querer encontrar-se com elas", afirmou à TSF Peter Stilwell.

O encontro acontecerá, segundo o jornal, na sexta-feira, dia 4 de agosto, às 11h30, na Nunciatura Apostólica em Lisboa, e nele deverão estar presentes mais de uma dezena de representantes de outras confissões religiosas.

O restante programa da JMJ contempla espaço para o diálogo inter-religioso, confirmado pelo desafio às diferentes confissões para a participação no encontro.

Desde o início, a mensagem passada pela organização foi clara: "é um convite do Papa aos jovens de todo o mundo, não apenas aos católicos". Neste contexto, são diversos os pontos da agenda dos próximos dias em que outras igrejas cristãs e outras confissões religiosas farão parte da JMJ.

No campo da chamada "Unidade dos Cristãos", a organização da JMJ lembra que "várias confissões religiosas partilham a mesma fé cristã", com Jesus no centro da sua ação.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre terça-feira e domingo, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus.