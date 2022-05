Em declarações à TSF, Ludovina Cidade admitiu, no dia em que as sardinhas voltam às bancas do Mercado de Matosinhos, que sentiu "saudades" porque é algo que "faz parte" da vida dos vendedores do local.

Dia 2 de maio marcou a reabertura da época da pesca da sardinha, depois de estar proibida, em águas portuguesas, desde outubro de 2021. Esta terça-feira, no Mercado de Matosinhos, as bancas começam a sentir o regresso de um dos peixes mais consumidos pelos portugueses.

Ludovina Cidade, que trabalha no mercado matosinhense há 60 anos, admitiu à TSF as "saudades" de vender sardinhas, porque é algo que "faz parte da vida" dos vendedores do local. "Agora há muitas qualidades e cada um já vende peixe diferente, como a faneca e a pescada, mas quando começámos a vender aqui, era quase só sardinha que se vendia... e carapaus", recorda.

Dos primeiros exemplares expostos nas bancas, a vendedora repara que a sardinha "ainda não está muito grande nem muito gorda", mas "já é costume, nos primeiros meses, vir mais magrinha, lá para o mês que vem [junho], já está mais gordinha."

No posto de Ludovina Cidade, as sardinhas mais pequenas "estão a ser vendidas a sete euros/kg e a grande a cinco euros/kg". A vendedora diz, que, tendo em conta outras alturas, "para já, não está cara".

"Durante a última semana, os clientes já se deslocavam às bancas do Mercado de Matosinhos a perguntar pelo regresso do peixe. "A sardinha já cá está e agora vamos lá ver se eles vão continuar a comprar e a gostar. Se eles levarem e gostarem, eles voltam", afirma a vendedora matosinhense.

Questionada sobre o regresso dos Santos Populares e com o turismo a regressar aos poucos ao nível de 2020, Ludovina Cidade volta a repetir a palavra "saudades" recordando as maiores festas da região. "Agora a seguir já vem o Senhor de Matosinhos, que é uma festa terrível e, a seguir, vem o São João, naquele dia é uma loucura", perspetiva a vendedora.

A pesca da sardinha reabriu esta segunda-feira, às 00h00. O limite global da frota portuguesa é de 29.400 toneladas de descargas de capturas com a arte de cerco para 2022, segundo um despacho publicado na passada sexta-feira.

O diploma define, em cada dia de pesca, que o limite de sardinha permitido descarregar ou colocar à venda, com um máximo de 495 quilogramas (quilos) de sardinha calibrada como T4, diferente para as embarcações com comprimento de fora a fora inferior ou igual a nove metros (1.080 quilos), superior a nove metros e inferior ou igual a 16 metros (2.160 quilos) e superior a 16 metros (3.240 quilos).

O despacho interdita a captura, manutenção a bordo, descarga e venda de sardinha "em todos os dias de feriado nacional" e proíbe a transferência de sardinha para uma lota diferente da correspondente ao porto de descarga, bem como uma mesma embarcação descarregar em mais de um porto durante cada dia.

O dia de pesca corresponde a cada período de 24 horas, após o final da paragem de 48 horas durante o fim de semana, fixado por áreas de jurisdição das capitanias.