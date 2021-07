Para ler ao meio-dia. A audição de Vieira, o aumento de casos no Norte e Paula Rego em Londres

© Igor Martins / Global Imagens

Há cada vez mais concelhos à beira de recuar no desconfinamento... e a Norte o crescimento de casos é "avassalador". É quase certo que mais concelhos vão ser declarados esta quinta-feira em situação de alerta amarelo ou de risco elevado e muito elevado por causa do agravamento da Covid-19, recuando, assim, no processo de desconfinamento. A convicção é de Carlos Antunes, perito da equipa da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que tem acompanhado a evolução da pandemia.

O presidente do Benfica deverá ser ouvido esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial na sequência da sua detenção, na quarta-feira, no âmbito de uma investigação a alegados crimes de burla qualificada, fraude fiscal e branqueamento. Está previsto que os quatro detidos sejam presentes esta quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, do qual poderá resultar a aplicação de medidas coação.

No mesmo plano, o advogado do presidente do Benfica revela que Luís Filipe Vieira aguarda "sereno" e "tranquilo" para ser ouvido. Magalhães e Silva falou à comunicação social, à saída do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP), na véspera de "um grande dia em termos de tempo e acontecimentos", mas repetiu que o seu cliente está "sereno" perante os acontecimentos que conduziram à sua detenção.

Já é conhecido o calendário do próximo ano letivo. As aulas arrancam entre 14 e 17 de setembro, com o fim do primeiro período marcado para 17 de dezembro. As férias de natal prolongam-se até 3 de janeiro. O segundo período vai até 5 de abril, com uma pausa de três dias no carnaval, entre 28 de fevereiro e 2 de março. Já o terceiro período arranca a 19 de abril e acaba a 7 de junho, para os anos com exames, ou seja, o nono, décimo primeiro e décimo segundo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse esta quinta-feira compreender a posição do governo francês de desaconselhar viagens não essenciais para Portugal, mas lembra que este conselho deve ser enquadrado com as decisões da UE quanto às viagens. Augusto Santos Silva lembrou que, desde o dia 1 de julho, as pessoas que estejam vacinadas, imunizadas ou que realizem teste negativo à Covid podem circular livremente pela União Europeia.

Paula Rego está em exposição no Tate em Londres... e a curadora do museu britânico Tate revelou à TSF o espanto e a dificuldade de colocar em exposição uma das maiores pintoras da modernidade. O certame foi inaugurado na quarta-feira, na Tate Britain, em Londres, após um parto difícil. A retrospetiva começou a ser pensada há mais de dois anos e a pandemia obrigou mesmo a adiar a abertura por várias vezes. Agora a exposição vai permanecer aberta ao público até finais de outubro.