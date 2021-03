Para ler ao meio-dia. A letalidade da Covid-19, a vacinação e a memória de Entre-os-Rios

© Pixabay

Um ano depois do início da pandemia, a Covid-19 está muito menos letal entre os mais velhos. Em fevereiro, 62,5% dos mortos registados em Portugal com Covid-19 tinham 80 ou mais anos. Este é o número mais baixo desde março de 2020, no início da pandemia, e segundo os cálculos da TSF, a percentagem caiu semana após semana durante fevereiro.

Sem médico de família há mais de dois anos, o cenário na União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão é "catastrófico" e há quem ponha em prática as "mezinhas" de antigamente. Esta segunda-feira, o presidente da União de Freguesias reuniu com o responsável pelo ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) do Baixo Vouga, mas parece que a situação é para continuar, pois a reunião terminou sem boas notícias para a população, ou pelo menos sem a garantia de que voltariam a ter um clínico nestas localidades.

Passaram 20 anos desde a queda da ponte em Entre-os-Rios, Castelo de Paiva. A tragédia que colocou no mapa pelas piores razões um concelho encravado nos limites dos distritos do Porto, Aveiro e Viseu, deixa ainda expressões de incredulidade pelo que sucedeu.

A França dá, esta segunda-feira, um passo atrás e autoriza vacina da AstraZeneca para maiores de 65 anos. As autoridades de saúde francesas anunciaram que a população com idade entre os 65 e os 75 anos e com comorbilidades vai passar a ser vacinada com a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, contrariando a decisão tomada no último mês.

Centenas de médicos do setor privado ainda estão à espera de ser chamados para receber a vacina contra a Covid-19. Há 4200 médicos do setor privado que querem ser vacinados contra a Covid-19, mas ainda estão à espera de ser chamados, apesar de terem sido considerados como grupo prioritário.

