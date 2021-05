Para ler ao meio-dia. A megaoperação da PSP, os impostos da Google e Facebook e o aviso a Adão Silva

A Polícia de Segurança Pública revelou que está a levar a cabo uma operação policial "de grande envergadura" © Maria João Gala /Global Imagens

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou que está a levar a cabo, esta terça-feira, uma operação policial "de grande envergadura" para o combate ao tráfico de droga. Em curso estão 38 buscas domiciliárias e o cumprimento de mandados de detenção nos distritos de Lisboa (em Oeiras, Amadora e Sintra) e Leiria.

Naquilo que classifica como um valor "conservador", um estudo do Observatório da Comunicação (OberCom) estima em 106 milhões de euros o valor que a Google e o Facebook teriam pago ao Estado português em 2020 se pagassem IVA e IRC em Portugal.

No PSD, o Conselho de Jurisdição Nacional decidiu não aplicar qualquer sanção a Rui Rio, mas advertiu o líder parlamentar do partido, Adão Silva. Os social democratas foram acusados de desrespeitar uma decisão do congresso do PSD, que propôs um referendo nacional à eutanásia.

Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial da Enurese, também conhecido como o Dia Mundial do Chichi na Cama. Cerca de 10% das crianças, entre os 5 e os 7 anos, continuam a não conseguir controlar a urina durante a noite e o problema pode persistir até à adolescência ou idade adulta. A presidente da Sociedade de Pediatria e Neurodesenvolvimento, Guiomar Oliveira, deixa alguns sinais a que é necessário estar atento, porque a enurese pode esconder outras patologias.

José Sá Fernandes, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa, é um dos vencedores da edição deste ano do Prémio Gonçalo Ribeiro Telles. O prémio é partilhado com a arquiteta paisagista e professora universitária Aurora Carapinha. O premiado esteve em direto na Manhã TSF, onde falou sobre este prémio, Gonçalo Ribeiro Telles e a saída da Câmara de Lisboa, ao fim de 14 anos.