Para ler ao meio-dia. A morte de João Cutileiro, o frio e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta terça-feira, está a morte do escultor João Cutileiro, aos 83 anos. Desde o primeiro-ministro ao Presidente da República, foram muitas as personalidades que já lamentaram o desaparecimento de um dos maiores escultores contemporâneos do país.

Na ordem do dia, está também o alerta feito pelos Médicos de Saúde Pública: se as mortes e os contágios por Covid-19 não baixarem, é de esperar um novo confinamento.

Em destaque ainda as declarações de Ana Carla Almeida, aquela que foi considerada a melhor candidata para o cargo de procuradora europeia, por um comité internacional de peritos. A escolha de José Guerra para o lugar tem gerado enorme polémica e Ana Carla Almeida vem agora dizer que o processo de seleção põe em causa o Estado de Direito.

E como se preveem temperaturas muito baixas para os próximos dias, a TSF explica-lhe o que deve e não deve fazer para se proteger do frio, de acordo com as recomendações da Proteção Civil.