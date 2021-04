A nova fase do plano de vacinação, a polémica Superliga e outros destaques TSF

Portugal vai avançar para a segunda fase do plano de vacinação © Rodrigo Antunes/Lusa

Por TSF 21 Abril, 2021 • 14:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo, Infarmed, Direção-Geral da Saúde e task force apresentaram, esta quarta-feira, os detalhes sobre a segunda fase do plano de vacinação. Os maiores de 60 anos vão ser vacinados até ao final de maio e há novas doenças entre as prioridades na segunda fase do plano de vacinação. Fique a par de tudo o que muda.

Enquanto o país se prepara para avançar para esta nova fase, em Famalicão, no distrito de Barcelos, cerca de 2400 vacinas contra a Covid-19 ficaram inutilizáveis esta madrugada devido a uma falha na energia elétrica.

O coordenador do projeto StayAway Covid, Rui Oliveira, revelou à TSF que tanto os utilizadores como os médicos estão cada vez mais distantes da aplicação de rastreamento. A app, desenvolvida em Portugal, foi descarregada 3,1 milhões de vezes, mas, atualmente, só um milhão de pessoas a usa. Em três semanas, apenas um infetado inseriu o código no telemóvel e os médicos atribuíram menos de 60 códigos.

A polémica Superliga europeia desmoronou-se em apenas 48 horas, com os adeptos, sobretudo os ingleses, a recuperarem momentaneamente a voz no futebol e a impulsionarem uma debandada entre os clubes fundadores do projeto, numa lista que continua a crescer.

Perante este desfecho, a Juventus admitiu, em comunicado, que a Superliga europeia de futebol está limitada, tal como foi idealizada. O clube italiano não adianta, no entanto, se desiste do projeto.

Com o 25 de Abril a aproximar-se, Rodrigo Sousa Castro, Capitão de Abril, critica a decisão da Associação 25 de Abril que só permite que possa participar no desfile na Avenida da Liberdade quem faz parte da comissão organizadora.