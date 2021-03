Para ler ao meio-dia. A subida do Rt, o leilão de Banksy e uma nova polémica com a AstraZeneca

© EPA

O alerta chegou a meio da manhã: a vacinação contra a Covid-19 deve estender-se até à população acima dos 40 anos para haver uma maior segurança ao nível de internamentos em cuidados intensivos. Quem o defende é o investigador da Direção-Geral da Saúde André Peralta Santos. O especialista fez notar ainda que o país está abaixo do indicador de 245 camas de UCI ocupadas devido à Covid-19.

É um sinal de "alerta", mas não de "preocupação". O índice de transmissibilidade da Covid-19, um dos indicadores identificados pelo Governo como fundamentais para ir tomando o pulso ao avanço da pandemia, deve chegar a 1 dentro de dois dias. Pelo menos é isso que indicam os cálculos matemáticos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

As polémicas em torno da AstraZeneca não têm parado de surgir. No novo capítulo desta novela o protagonista é um comité independente que questiona dados da farmacêutica sobre eficácia da vacina. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergias dos EUA revela que a AstraZeneca poderá ter fornecido uma análise incompleta dos dados sobre a eficácia da vacina no ensaio clínico de larga escala levado a cabo nos Estados Unidos.

Ainda sobre a Astrazeneca, a diretora-geral de Saúde da Comissão Europeia veio esta terça-feira sublinhar que o atraso na vacinação na União Europeia é responsabilidade exclusiva da farmacêutica. Sandra Gallina reforçou que os problemas atuais com a vacinação na Europa têm como único responsável a empresa AstraZeneca, pois as restantes com as quais a Comissão celebrou contratos estão a respeitar os contratos assinados.

Uma criança brinca com uma boneca de enfermeira, junto a um caixote do lixo com os bonecos do Batman e do Homem-aranha dentro. Este é o cenário imaginado e pintado pelo enigmático artista Banksy. A obra vai ser leiloada esta terça-feira e o valor arrecadado será entregue a instituições que beneficiam do Serviço de Saúde britânico.