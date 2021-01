Para ler ao meio-dia. A vacina, um senador negro e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

© Nuno Veiga/Lusa

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira, está a garantia dada pela ministra da Saúde a quem já tomou a vacina contra a Covid-19. Marta Temido atesta que aqueles a quem foi administrada a primeira dose da vacina têm a segunda dose assegurada.

Na ordem do dia, está também uma notícia conhecida ao final da última noite: os resultados da autópsia da auxiliar do IPO que morreu após ter tomado a vacina da Covid-9. O documento "não estabelece relação direta" entre a vacinação e a morte da mulher.

Em destaque ainda, uma eleição história no estado norte-americano da Geórgia. O democrata Raphael Warnock é o primeiro senador negro a ser eleito na Geórgia.

Ainda sobre a polémica da escola do procurador europeu português, um dos membros do júri nacional que avaliou os candidatos quer conhecer os critérios do júri europeu. Magalhães e Silva defende que é preciso perceber por que tiveram as duas avaliações um resultado tão diferente.

A TSF dá-lhe também a conhecer a história do drama vivido em Los Angeles, perante a pandemia. A falta de oxigénio está a fazer com que as ambulâncias não levem para o hospital quem tem poucas hipóteses de sobreviver.

E, por último, o recorde da temperatura mais baixa alguma vez registada na Península Ibérica. Na estação meteorológica de Clot de la Llança, na Catalunha, os termómetros marcaram -34,1ºC.