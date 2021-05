Para ler ao meio-dia. Vacinas sem patentes, a vitória da Space X e uma semana chuvosa à espreita

© Pixabay

Por TSF 06 Maio, 2021 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um marco na história da União Europeia. É isto que o primeiro-ministro espera que a Cimeira Social, que acontece no Porto, na sexta-feira, represente, através da obtenção de um acordo geral subscrito por instituições europeias e, pela primeira vez, parceiros sociais. António Costa afirma ainda que a "mensagem" da Cimeira Social é combater o populismo e o medo, e sublinha que não se pode correr o risco, já verificado em vários momentos da História, de deixar a população "mais empobrecida, mais isolada, mais receosa do seu futuro".

A União Europeia está "pronta" para discutir levantamento de patentes das vacinas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen admitiu esta quinta-feira o levantamento de patentes é um tema que pode ser discutido, se demonstrar utilidade para "alcançar o objetivo de combater a pandemia". O tema do levantamento da propriedade industrial das vacinas deverá ser debatido na cimeira do Porto.

Perto de 50 imigrantes que trabalham na agricultura na região de Odemira foram realojados durante a noite no complexo turístico Zmar e na Pousada da Juventude de Almograve. A GNR esclareceu que acompanhou esta quinta-feira de madrugada a operação para realojar no complexo Zmar os imigrantes que trabalham na agricultura na sequência de um pedido da Proteção Civil Municipal de Odemira. Já os advogados da maioria dos donos de casas e da massa insolvente do Zmar, em Odemira (Beja), consideraram esta quinta-feira "completamente desproporcional" a "ocupação militar" do complexo turístico pela GNR e acusaram o Governo de "má-fé".

Depois de quatro tentativas falhadas nos últimos tempos, o foguetão Serial Number 15 (SN15), da Space X, conseguiu descolar a grande altitude e aterrar com sucesso de volta na Terra, na última noite. O objetivo do teste era simular como as naves da Space X deverão reentrar na atmosfera terrestre, após estarem em órbita.

Depois de uma semana com valores de temperatura acima do normal para a época, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma "descida acentuada da temperatura máxima" a partir de domingo. Sábado será o dia mais quente da semana em Portugal Continental, com as temperaturas máximas a oscilar entre os 19º (Beja) e os 19º (Porto e Viana do Castelo) e as mínimas entre os 11º (Bragança) e os 15º (Faro).