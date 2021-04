Para ler ao meio-dia. AstraZeneca e tromboses, o critério "injusto" e os satélites Starlink em Portugal

© Wikimedia Commons

Por TSF 06 Abril, 2021 • 12:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais um dia, mais uma dúvida sobre a vacina da AstraZeneca. Marco Cavaleri, um alto responsável da Agência Europeia do Medicamento, afirma que há uma ligação entre a vacina da AstraZeneca e os casos de trombose registados em pessoas vacinadas com esse medicamento para a Covid-19. A avaliação deve ser divulgada nas próximas horas.

O desconfinamento arrancou no início da semana, mas há quem considere que o indicador usado para avaliação arrisca-se a ser injusto para pequenos municípios do Interior. Em muitos concelhos basta uma família infetada para se ficar acima da linha vermelha. Por isso, vários autarcas defendem a alteração do critério em concelhos pequenos.

No mesmo plano, Odemira ameaça com cerca sanitária se Governo não mudar cálculo de risco da covid-19. Odemira é um dos concelhos em risco de não desconfinar daqui a 2 semanas por ter, segundo os últimos dados da Direção-Geral de Saúde (DGS), mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

No que diz respeito ao mundo digital, esta segunda-feira ficou marcada pelo anúncio de que os satélites Starlink da SpaceX vão funcionar em Portugal. Trata-se de uma espécie de operadora de internet cujo sinal se espalha por satélite. É um serviço muito necessário em locais recônditos, ou apenas pouco apelativos do ponto de vista económico, onde a internet por cabo ou móvel teima em não chegar. Conheça os preços aqui.

A falta de contacto com colegas e a subida de custos são alguns dos fatores mais negativos do teletrabalho, de acordo com os funcionários públicos. Por outro lado, as conclusões do estudo da DGAEP mostra que a redução do tempo em deslocações é vista como um fator mais positivo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19