Para ler ao meio-dia. Avião desviado, julgamento de Pedrógão e as imagens da festa do Braga

"É um ato de pirataria." É com estas palavras que o ministro dos Negócios Estrangeiros descreve a aterragem forçada na Bielorrússia de um avião em que seguia o jornalista Roman Protasevich. Em declarações à TSF, Augusto Santos Silva salienta que o episódio já foi condenado a uma só voz na Europa, mas prevê o agravamento de sanções contra a Bielorússia depois da reunião desta segunda-feira do Conselho Europeu.

Já a Bielorrússia garantiu esta segunda-feira que agiu legalmente ao desviar o avião da Ryanair, rejeitando acusações dos europeus que suspeitam que Minsk tenha intercetado o avião para deter um opositor bielorrusso a bordo do aparelho.

Julgamento de Pedrógão Grande começou esta segunda-feira mas greve dos funcionários obrigou a interrupção. O julgamento dos incêndios para apurar responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande, que iniciou esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Leiria, foi interrompido devido à greve dos funcionários judiciais. Cerca de três dezenas de funcionários concentraram-se esta segunda-feira à frente do Palácio da Justiça.

São mais rápidos do que os testes com zaragatoas e mais eficazes do que os testes antigénio. Um estudo divulgado esta segunda-feira revela que os cães conseguem detetar casos de Covid-19 mais rapidamente do que os testes PCR, feitos com zaragatoas. A investigação, publicada na revista médica The BMJ, indica que as pessoas infetadas pelo coronavírus ficam com um odor particular que os cães treinados conseguem distinguir com alta precisão.

O Sporting de Braga conquistou este domingo a sua terceira Taça de Portugal, ao vencer o Benfica por 2-0, num jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra. Viveu-se uma espécie de São João antecipado nas principais ruas do centro de Braga, após a conquista da terceira Taça de Portugal do Sporting de Braga. Veja as imagens aqui.