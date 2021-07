Para ler ao meio-dia. Bronze para Portugal, alívio das restrições e "grandes predadores" na costa

© Tiago Petinga/Lusa

É a primeira medalha conquistada por Portugal nestes Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Oportuguês Jorge Fonseca venceu, esta quinta-feira, a medalha de bronze no judo, na categoria de -100kg. O judoca defrontou o canadiano Shady El Nahas, num combate que terminou com o resultado 1-0. No final do combate, Jorge Fonseca mostrou-se feliz e agradeceu o apoio dos portugueses, da mãe e do treinador, mas assumiu querer fazer melhor e alcançar o ouro nas próximas olimpíadas.

Portugal está num momento de viragem da quarta vaga da pandemia de Covid-19 e deve conhecer esta quinta-feira um alívio de restrições nas decisões do Conselho de Ministros, após um mês de julho em que a vacinação atenuou o impacto. O Conselho de Ministros deve seguir as sugestões dos peritos, que apontaram para a necessidade de simplificação de medidas e para uma abordagem uniforme ao território nacional.

Transição para o "pós-pandemia", artigo 6.º no Constitucional e ainda Otelo. Marcelo esteve na mesa da Circulatura e, entre outras coisas, pediu o fim da "estratégia do medo". O Presidente da República sublinha que o processo de vacinação em Portugal "tem corrido bastante bem", acompanhado pela redução do número de infeções graves, pelo que, na sua opinião, o Governo pode "começar o discurso de transição da pandemia para o pós-pandemia. O Presidente da República salienta que é altura de o Governo criar "uma nova narrativa", que "já não pode ser o do medo", mas sim pela positiva, "com consistência e clareza da parte das autoridades sanitárias".

Pescadores nunca viram tantos golfinhos, orcas, baleias e atuns de 200 quilos na nossa costa. O aumento tem sido constante nos últimos três anos e está a notar-se mais em 2021. Humberto Jorge, presidente da Associação Nacional das Organizações de Produtores da Pesca do Cerco (ANOPCERCO) diz à TSF que "é um facto que os profissionais um pouco por toda a costa, do Guadiana ao Minho, nos têm relatado avistamentos de muitos cetáceos, sejam eles pequenos ou grandes, muitos golfinhos, aos milhares, de várias espécies, e animais de maior porte como baleias e orcas. É uma realidade não só deste ano, mas que este ano está a ser maior", relata.

Lembra-se da bicicleta de Taremi ao Chelsea? É este o golo do ano para a UEFA. O golo do avançado do FC Porto, Medhi Taremi, ao Chelsea, marcado na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, foi eleito o melhor da época pela UEFA. O remate acrobático do jogador iraniano apareceu nos descontos do jogo disputado em Sevilha. Apesar da vitória, o golo não foi suficiente para os dragões prosseguirem na prova.

A comparticipação a 100% dos testes rápidos de antigénio (TRAg), que vigorava até final do mês, foi alargada até 31 de agosto, segundo uma portaria publicada, esta quinta-feira, em Diário da República. A portaria fixa o valor de 10 euros como preço máximo para efeitos de comparticipação e limita-a a um máximo de quatro testes por mês e por utente. A comparticipação não se aplica aos utentes que têm o certificado de vacinação (que ateste o esquema vacinal completo há pelo menos 14 dias) ou o certificado de recuperação, nem aos menores de 12 anos.