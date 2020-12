Para ler ao meio-dia: caça polémica, Pinto da Costa e outras notícias que marcaram a manhã TSF

© Rui Manuel Ferreira/Global Imagens

A manhã TSF ficou esta terça-feira marcada pelas reações ao abate de 540 animais na Torre Bela. No Fórum TSF, o ministro do Ambiente garantiu que vai determinar a revogação imediata da licença de caça naquela quinta da Azambuja. João Pedro Matos Fernandes revela ainda que a lei vai ser revista, tal como a fiscalização de montarias, e que o ICNF vai apresentar uma queixa ao Ministério Público.

Jorge Nuno Pinto da Costa Pinto da Costa celebrou êxitos desportivos em 2020, mas o ano e a Covid-19 significaram também a perda de um amigo muito próximo. Em entrevista à TSF, o presidente do FC Porto faz um balanço de 2020.

Esta manhã, a TSF revelou também que os CTT foram além do que estava programado no plano de transformação operacional. Em vez dos 800 previstos, foram 950 os trabalhadores que saíram dos CTT nos últimos três anos, denuncia o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações.

E numa altura em que o mundo está de olhos postos na comunidade científica e no seu método de trabalho, Sasha Sagan, autora do livro "For Small Creatures Such As We" e filha do aclamado astrofísico Carl Sagan, fala sobre o negacionismo, mas também sobre a forma como a indagação e o espírito crítico e aberto dão significado à vida, em entrevista à TSF.

Mesmo a terminar a manhã, chegou à redação da TSF a notícia de que o jogador do Benfica Pizzi e o diretor-geral Tiago Pinto testaram positivo à Covid-19. Em vésperas de Supertaça, os dois vão ficar em isolamento.