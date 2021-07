Para ler ao meio-dia. Desmaios pós-vacina, explosão na Alemanha e madrugada de derrotas em Tóquio

© Fernando Fontes / Global Imagens

Incidência de novos casos regista tendência "ligeiramente crescente a estável". Quem é o diz é o diretor de serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde​​​​​​, André Peralta Santos, durante a reunião no Infarmed, em Lisboa, que volta, dois meses depois, a juntar especialistas, membros do Governo, Presidente da Assembleia da República e Presidente da República para análise da situação epidemiológica do país. Na reunião, foi avançada também a informação de que a variante Delta representa 98,6% dos casos de Covid-19 em Portugal.

Especialistas propõem plano de quatro níveis de segurança para o levantamento de restrições. Os especialistas compararam os casos do Reino Unido, que já suspendeu as medidas restritivas contra a Covid-19, e de Israel, que tomou uma posição mais cautelosa (com certificado digital, máscaras em espaços fechados, e controlo de fronteiras), para definir uma proposta de plano para a redução das restrições em Portugal. Conheça aqui a proposta.

Desmaiou depois de tomar a vacina contra a Covid-19? Pode ser apenas stress. O Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, conclui que os desmaios durante a vacinação contra a Covid-19, como aqueles que ocorreram em Mafra a meio de julho, são apenas sintomas de stress. A explicação está no último relatório sobre notificações de suspeitas de reações adversas em Portugal no processo de vacinação contra o SARS-CoV-2.

A banca corre risco de viver "um verão quente". O sindicato dos quadros e técnicos bancários critica o silêncio do Governo, perante a intenção do BCP de dispensar 800 trabalhadores. O presidente do Millennium BCP quer dispensar os 800 funcionários até ao final do ano, num processo em que o banco escolhe quem vai embora. Indignado, Paulo Marcos promete um "verão quente" na contestação à banca, admitindo todas as formas de luta.

Uma explosão ocorreu esta terça-feira num parque industrial de empresas químicas na cidade alemã de Leverkusen, produzindo uma nuvem de fumo negro e levando as autoridades alemãs a considerarem o incidente como uma "ameaça extrema". O departamento federal de proteção civil e assistência a desastres da Alemanha classificou a explosão como "uma ameaça extrema", pedindo aos residentes que fiquem dentro de casa e mantenham as janelas e portas fechadas, de acordo com a agência de notícias alemã DPA.

Em Tóquio, viveu-se uma madrugada de derrotas para Portugal. A portuguesa Fu Yu foi esta terça-feira eliminada na terceira ronda do torneio feminino de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder com a japonesa Mima Ito por 4-1, o judoca Anri Egutidze eliminado no primeiro combate de -81 kg, e a triatleta Melanie Santos perdeu o comboio para a primeira medalha das Bermudas. No mesmo plano, a surfista Yolanda Sequeira manifestou-se esta terça-feira "muito feliz" com o quinto lugar nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que espera possa mudar a sua vida, com apoios que lhe permitam estar entre as melhores do mundo.

A manhã foi de derrota também para a favorita Naomi Osaka que foi eliminada nos oitavos do torneio de ténis. A tenista japonesa Naomi Osaka, número dois mundial, caiu esta terça-feira nos oitavos de final do torneio de ténis dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao perder em dois sets com a checa Marketa Vondrousova.

No surf, a manhã foi de celebração para o Brasil e para os Estados Unidos da América. O brasileiro Ítalo Ferreira e a norte-americana Carissa Moore foram os primeiro campeões olímpicos de surf nas suas categorias. O brasileiro Ítalo Ferreira sagrou-se esta terça-feira o primeiro campeão olímpico de surf, na final do concurso na praia de Tsurigasaki, batendo o japonês Kanoa Igarashi, residente em Portugal, pela medalha de ouro de Tóquio 2020. Já norte-americana Carissa Moore conquistou o título ao vencer na final a sul-africana Bianca Buitendag.