Para ler ao meio-dia. Detenções, pais em teletrabalho e o pedido de deportação de Mamadou Ba

Os disfarces não saíram à rua, mas, em dia de carnaval, 23 pessoas foram detidas, das quais 12 devido a desobediência à obrigação do confinamento obrigatório. É o caso de cidadãos infetados que foram encontrados na via pública.

Proteger as famílias e promover o equilíbrio entre pai e mãe no apoio dado às crianças é o objetivo do alargamento dos apoios sociais aos pais de alunos com ensino à distância. Os pais com filhos até ao quarto ano de escolaridade vão poder trocar o teletrabalho por um apoio pago pela Segurança Social. A proposta do Governo vai ser apresentada esta tarde aos parceiros sociais.

O Governo facilitou as contratações de enfermeiros estrangeiros, mas a Ordem diz que está em causa a vida e saúde dos doentes. Uma providência cautelar apresentada pela Ordem dos Enfermeiros foi admitida pelo Supremo Tribunal Administrativo, suspendendo, na prática, estas contratações.

Quase 15 mil pessoas aderiram, desde domingo, a uma petição pública virtual que exige a deportação do ativista antirracismo Mamadou Ba devido a comentários depreciativos sobre o falecido militar condecorado Marcelino da Mata.

A empresa de Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML), que irá gerir o serviço de transporte rodoviário público na Área Metropolitana de Lisboa (AML), entra esta quarta-feira em funcionamento.

