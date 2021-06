Para ler ao meio-dia. Direitos LGBTI+, vacinas para maiores de 18 e sandes de atum... sem atum

© Marco Verch/DR

Por TSF 23 Junho, 2021 • 11:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em pleno mês do orgulho LGBTI+, a Hungria avançou com uma lei contra a "promoção" da homossexualidade em menores de 18 anos, uma decisão que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classifica como "uma vergonha".

Por cá, Portugal decidiu não subscrever um documento assinado por 13 Estados-membros da União Europeia (UE) em defesa dos direitos da comunidade LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, Intersexo e outros) na Hungria, que recentemente aprovou leis consideradas discriminatórias com base na orientação sexual e de género. Em declarações à TSF, João Pedro Simões Dias, especialista em Direito Comunitário e Direito Internacional Público, explicou que o dever de neutralidade, "que é um dever que obriga a não 'parciar' partes em confronto durante os debates" não pode ser confundido com "o dever de votação e de tomar posição no final de uma discussão".

Noutro plano, a UEFA rejeitou os planos da autarquia de Munique, que pretendia iluminar o estádio daquela cidade, o Allianz Arena, com as cores do arco-íris por ocasião do jogo entre as seleções da Alemanha e da Hungria. Ainda assim, Georginio Wijnaldum, o capitão da seleção de futebol dos Países Baixos, garantiu que vai usar a braçadeira com as cores do arco-íris no jogo dos oitavos-de-final, a realizar-se em Budapeste.

Os cidadãos maiores de 18 anos começam a ser vacinados a 4 de julho. O coordenador da 'task-force' para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 apontou esta quarta-feira a data de 4 de julho para começar a vacinar as pessoas com mais de 18 anos, ou seja, todas as faixas etárias estarão em processo de vacinação dentro de 15 dias. Gouveia e Melo alerta que a estimativa da task-force está dependente da entrega de vacinas.

Até a derrota pode servir a Portugal. A seleção portuguesa de futebol decide esta quarta-feira o futuro no Euro 2020, sendo certo que se pontuar diante da França, em Budapeste, na terceira jornada do Grupo F, garante a passagem aos oitavos de final da competição.

Sandes de atum sem o mesmo? Análises mostram que sandes de atum da Subway podem não conter atum. Está em marcha um processo contra a cadeia de restaurantes Subway, por alegadamente vender sandes de atum que contêm uma mistura sem o peixe. A Subway, que tem mais de 22 mil lojas nos Estados Unidos, tem sido alvo de ações legais, incluindo uma ação coletiva que diz que as suas sandes não têm o comprimento que tem sido promovido. A cadeira de restaurantes defende, no entanto, a integridade do seu abastecimento de atum, classificando como "infundada" a mais recente acusação.