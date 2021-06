Para ler ao meio-dia. Mais um ano sem Santos Populares e o fim da polémica do Zmar

© César Santos

Mais um ano sem sardinhadas na rua. Este ano volta a não haver arraiais de Santo António em Lisboa. A TSF sabe que a autarquia vai anunciar a proibição dos arraiais na cidade. Esta é a decisão que faltava depois de, em maio, a Câmara de Lisboa ter anunciado que este ano não haveria marchas populares nem casamentos de Santo António.

A pandemia obrigou também à criação de um plano de recuperação das aprendizagens perdidas pelos alunos do ensino obrigatório. O Plano de Recuperação de Aprendizagens é apresentado esta terça-feira é o resultado da auscultação de vários intervenientes, entre os quais uma equipa de especialistas, e deverá ser aplicado nos dois próximos anos.

Rigor Mortis é o nome da operação da Polícia Judiciária no âmbito da qual foram detidos dois médicos e sete agentes funerários por suspeitas de corrupção. As nove pessoas detidas em Bragança são suspeitas em crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, falsificação de documento e falsidade informática.

O conflito entre PSP e GNR sobre escolta de vacinas acabou arquivado, mas com uma recomendação. A recomendação foi emitida na semana passada e sublinha que as forças de segurança têm o "dever" de cooperar umas com as outras, sendo sublinhado aquilo que está previsto na Lei de Segurança Interna.

Uma "vitória nossa e do Governo". É assim que o advogado que representa um grupo de proprietários das casas no complexo do Zmar caracteriza o avanço que foi conseguido na última noite e que desfaz o impasse em torno de uma possível requisição civil. Depois de uma batalha jurídica, foi assinado na noite passada um acordo para a cedência temporária do Zmar até 30 de junho. Até essa data, os proprietários vão auferir 100 euros por dia, pela cedência das 34 casas que constam do contrato.