Para ler ao meio-dia. Máscaras na esplanada, gastos sem aval do Governo e a polémica AstraZeneca

António Costa avisou, mas há quem tenha feito ouvidos moucos. A associação que representa os restaurantes queixa-se dos clientes que ignoram regras sobre máscaras nas esplanadas e pedem medidas mais duras. Desde segunda-feira que o país entrou na segunda fase do desconfinamento e uma das novidades é o regresso das esplanadas, mas, dois dias depois, muitos clientes ignoram ou esquecem uma das regras enunciada pelo primeiro-ministro: "Quando permanecermos no café à conversa, mesmo ao ar livre, devemos manter a máscara para evitar os riscos de transmissão".

Mas será que os restaurantes têm de obrigar os clientes a usar máscara quando não estão a comer ou a beber? Não, mas é "é altamente aconselhável" avisar as pessoas. É, pelo menos, o que diz Nuno Carocha. O porta-voz da PSP considera que quem tem um espaço aberto ao público deve afixar avisos a lembrar as regras.

Nos últimos dias, é raro o espaço noticioso em que a farmacêutica AstraZeneca e os seus efeitos não estejam em grande destaque. Esta quarta-feira não é exceção, já que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) vai pronunciar-se esta tarde - pelas 15h00 (hora de Lisboa) - sobre a vacina da AstraZeneca. No mesmo plano, Marta Temido convocou uma reunião na qual os ministros da saúde da União Europeia vão discutir a possível ligação da vacina da AstraZeneca com a formação de coágulos sanguíneos.

A autorização para as verbas da "derrapagem" de mais de 1,8ME nas obras do antigo Hospital Militar de Belém foi feita sem aval do governo. Uma auditoria a que TSF teve acesso revela várias ilegalidades nos ajustes diretos para a construção do Centro de Apoio Militar Covid-19 e responsabiliza ex-diretor-geral de Recursos de Defesa Nacional, Alberto Coelho.

No mesmo plano, o PSD quer ouvir o ministro da Defesa a propósito deste caso e pede mais esclarecimentos sobre o que consideram ser uma "situação preocupante".

Todos os dias surgem novas conclusões sobre os efeitos da Covid-19 a médio e a longo prazo na saúde de quem esteve infetado. Esta quarta-feira destacamos os dados relativos ao maior estudo até hoje feito no âmbito da compreensão da relação entre casos severos de Covid-19 e doenças mentais e neurológicas. Os resultados foram publicados pela revista científica The Lancet Psychiatry. Este estudo revela que uma em cada três pessoas que apresentaram doença severa relacionada com a Covid-19 foi, até seis meses mais tarde, diagnosticada com uma doença neurológica ou psiquiátrica.

