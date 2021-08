Menos bebés, divórcios por videoconferência e o regresso de Biles

© Pixabay

Nunca nasceram tão poucos bebés nos primeiros seis meses do ano em Portugal. O número bateu no fundo, entre janeiro e junho deste ano. O Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA) realizou 37.675 do chamado "teste do pezinho", que cobre a quase totalidade dos nascimentos em Portugal.

A partir de novembro, escrituras e divórcios passam a poder ser feitos à distância. O Governo já aprovou o diploma, só falta a promulgação por parte do Presidente da República.

É um "alerta e farol" para repensar o interior. A Dielmar entregou um pedido de insolvência na sexta-feira, que foi aceite pelo tribunal, dado os atrasos no pagamento a fornecedores. A empresa empregava 300 trabalhadores, que ficam agora com a vida em suspenso.

O Benfica vai defrontar o PSV Eindhoven ou o FC Midtjylland no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas para lá chegar precisa de eliminar o Spartak de Moscovo na eliminatória que começa esta quarta-feira.

A portuguesa Patrícia Mamona já recebeu a medalha de prata do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, após subir ao pódio no Estádio Olímpico, um dia depois de ter terminado a prova na segunda posição.

Simone Biles vai voltar à competição nos Jogos Olímpicos para a final da trave de ginástica feminina, confirmou a Federação Norte-Americana de Ginástica. O nome da ginasta foi incluído na lista de oito finalistas da trave divulgada esta segunda-feira.