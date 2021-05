Para ler ao meio-dia. Multa contra plantação de abacates, taxa de desemprego cai e o alerta da OCDE para falências

© Hitoshi Namura/Unsplash

A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) abriu um processo de contraordenação contra a empresa que avançou com uma plantação de 128 hectares de abacateiros, no concelho de Lagos (Algarve), antes da aprovação das autoridades ambientais.

O Instituto Nacional de Estatística revelou que a taxa de desemprego caiu em março para 6,6%, menos 0,2 pontos percentuais face a fevereiro e mais 0,3 pontos percentuais em termos homólogos. O INE estima uma subida para 6,9% em abril.

Já a OCDE vê o PIB a crescer menos do que o Governo e alerta para "uma onde de falências de empresas" com o fim das moratórias. O Produto Interno Bruto português vai crescer 3,7% em 2021, menos do que os 4% previstos pelo ministério das Finanças. O Governo já indicou, entretanto, que o crescimento até pode ser maior do que o valor inscrito no Programa de Estabilidade.

Será que depois da final da Champions vêm os ajuntamentos nos Santos Populares? A Administração Regional de Saúde de Lisboa acredita que não haverá festas. O presidente da ARS de Lisboa, Luís Pisco, considera, contudo que, "é demasiado cedo para começar a cantar vitória".

Para os contribuintes, um aviso: o prazo para pagarem a totalidade do Imposto Municipal sobre os Imóveis (IMI) ou a primeira prestação deste imposto termina esta segunda-feira. As notas de liquidação do IMI chegaram este ano a 4 031 117 proprietários de imóveis, sendo que para 920 660 o seu valor era inferior a 100 euros, o que deu origem a uma prestação única do imposto cujo prazo de pagamento termina agora.