Para ler ao meio-dia. Nova ponte no Douro, textos bíblicos escondidos e a garantia do ministro da Educação

Quem vem e atravessa o rio vai ver surgir uma nova ponte sobre o Douro. O Governo lançou, esta terça-feira, um concurso público internacional de ideias para construir uma nova ponte sobre o rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, a poucas centenas de metros da Ponte da Arrábida. Esta será a primeira grande obra do Plano de Recuperação e Resiliência (mais conhecido como "Bazuca") e o Ministro do Ambiente e da Ação Climática - com a tutela desta área - explica à TSF que não será um projeto simples.

As escolas são seguras. Quem o garante é o ministro da Educação, que não tenciona abandonar os planos de reabertura gradual e faseada por causa da suspensão da vacinação com a fórmula da AstraZeneca. A vacinação com a AstraZeneca está, desde segunda-feira e para já, suspensa. O ministro diz que a pausa é "entendível" e que o Ministério da Educação não se vai substituir às autoridades competentes, como a task force.

Uma nova variante de Covid-19 foi detetada em França, após foco em hospital da Bretanha. As autoridades de saúde sequenciaram o vírus e confirmaram pelo menos oito casos da nova estirpe do SARS-Cov-2. Por agora, foi decidido colocar a nova estirpe "sob vigilância", depois de vários pacientes com sintomas de Covid-19 terem testado negativo.

Sinal verde para recurso sobre o amarelo. O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou o recurso apresentado por João Palhinha, perante a decisão do árbitro num jogo entre o Sporting e o Boavista. O jogador dos leões tinha sido castigado com a suspensão de um jogo e uma multa de 153 euros, por ter recebido um cartão amarelo na partida frente ao Boavista que ocorreu a 26 de janeiro, mas a TSF confirmou que a sanção foi agora revertida pelo TAD.

Estavam escondidos numa caverna no deserto. Um grupo de arqueólogos descobriu fragmentos de textos bíblicos. Os textos datam do século II e deverão ter sido escondidos durante uma revolta judaica contra o Império Romano, há 1900 anos.