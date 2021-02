Para ler ao meio-dia. Novas medidas, multas e uma descoberta científica acidental

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Arranca esta segunda-feira o 11.º estado de emergência em dez meses de pandemia e o Governo aprovou um conjunto de medidas que regulamentam este estado de exceção entre esta segunda-feira e 1 de março. Entre as medidas estão a manutenção do confinamento e do ensino à distância, e a permissão, com limites, para vender livros.

Depois do agradecimento... uma "meia resposta". Mais de 140 médicos que se voluntariaram para ajudar o SNS através de uma carta enviada ao Governo dizem estar à espera de resposta, depois de terem recebido "um e-mail com um link" que dá acesso a uma plataforma para inscrição, com identificação, tipo de atividade que se propõem fazer, em que dias e por quantas horas por semana. "Agora estamos à espera que haja uma resposta dessa plataforma", conta a médica Maria do Céu Machado.

Foi um acidente que resultou numa descoberta científica. Uma expedição científica descobriu novas espécies sob as plataformas de gelo da Antártica, o que indicia que há mais vida do que a esperada num dos maiores habitats marinhos por explorar, revelou o British Antarctic Survey (BAS).

Numa altura em que o desemprego é uma das maiores preocupações dos portugueses, o Governo lança nesta segunda-feira um novo período de candidaturas do programa ativar.pt para apoios a estágios e contratação de desempregados. Com uma dotação de 100 milhões de euros, o programa vai aceitar candidaturas até ao final de junho.

As operações da PSP no fim de semana resultam em oito detenções e 1200 multas por incumprimento das medidas previstas no estado de emergência. A PSP levou a cabo mais de 1000 operações em todo o país este fim de semana, que resultaram ainda no encerramento de 12 estabelecimentos comerciais.

