Para ler ao meio-dia: novidades na lei laboral, alunos sem computadores e outros destaques

O Governo quer que as mães e pais de crianças com menos de oito anos de idade tenham o direito a ficar em teletrabalho se desempenharem funções que sejam compatíveis com esse regime. A medida está inserida num conjunto de propostas para alterar o Código do Trabalho que foram entregues aos parceiros sociais. E se, por um lado, a UGT aplaude, a confederação do comércio mostra-se reticente.

O executivo quer também obrigar as empresas de trabalho temporário a fazerem contratos sem termo aos trabalhadores que são sucessivamente cedidos a diferentes empresas. O objetivo é acabar com os abusos no recurso a empresas deste tipo.

Um relatório divulgado pelo Tribunal de Contas revela que mais de 60% dos alunos só vão receber os computadores prometidos pelo Governo, para o ensino à distância, no próximo ano letivo. A compra dos meios "foi lançada com atraso", já no final do ano letivo 2019/2020, e "condicionada à aprovação de fundos comunitários".

O Infarmed aprovou o medicamento Kaftrio para tratamento da fibrose quística. O fármaco ficou conhecido em Portugal depois do apelo lançado pela jovem Constança Bradell, que sofria da doença e morreu no passado dia 11 de julho, aos 24 anos.

A um dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, subiu para 91 o número de infetados com Covid-19 na aldeia olímpica. São mais dois atletas e dois funcionários.

Esta quinta-feira, a TSF dá a conhecer o trabalho e a preparação da atual campeã europeia de pista coberta de lançamento do peso, Auriol Dongmo.

Num momento em que Portugal preparar o processo de vacinação dos mais jovens, o presidente do colégio de pediatria da Ordem dos Médicos, pede prudência e aconselha a que se aguarde por dados mais sólidos, antes de avançar para a inoculação. Em declarações a título pessoal, o médico recorda que o coronavírus não tem revelado consequências graves nesta faixa etária.