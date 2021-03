Para ler ao meio-dia. O "fim do mundo", professores vacinados e o indicador que comanda a vida

Pequim, China © AFP

No dia em que regressam as aulas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo, o ministro da Educação garante à TSF que a vacinação dos professores arranca no próximo fim de semana. Tiago Brandão Rodrigues confirma ainda que já foi informado de que a operação deverá prosseguir durante o mês de abril.

Hoje é o primeiro dia de um desconfinamento muito aguardado, mas o primeiro-ministro lembra que desconfinar a "conta-gotas" não é sinónimo de "sair e fazer tudo". António Costa adverte que a pandemia ainda é grave e que na Páscoa mantém-se o dever geral de recolhimento. Estes avisos sobre a situação sanitária do país foram transmitidos por António Costa numa mensagem que publicou na sua conta pessoal na rede social Twitter.

O indicador Rt entrou há pouco tempo no vocabulário dos portugueses, mas é este número que vai nortear as nossas vidas nos próximos tempos. Segundo os critérios anunciados pelo primeiro-ministro na quinta-feira, o calendário anunciado para desconfinar mantém-se inalterado se o Rt continuar abaixo de 1 e a taxa de incidência abaixo dos 120. Desde o início da pandemia, num gráfico de vários altos e baixos, o índice de transmissibilidade da Covid-19 esteve, ao todo, em diferentes momentos, mais de 200 dias acima de 1.

Depois da guerra na Síria, veio uma batalha burocrática. Fawzi Rashed chegou a Portugal há cinco anos, após passar pela Turquia, Grécia e Roménia. A guerra ficou para trás, mas as lutas continuam a ser constantes em Portugal: para conseguir um emprego, para arrendar uma casa ou para obter a cidadania. Conheça a história desta família.

Há quem lhe chame o "fim do mundo". Uma tempestade de areia está a envolver Pequim num espesso manto de poluição. A concentração de partículas PM2,5 - as mais finas e suscetíveis de se infiltrarem nos pulmões -, ascendeu a 500 microgramas por metro cúbico, bem acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde.