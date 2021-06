O "lapso" de Espanha, Eduardo Pinheiro concorre pelo PS ao Porto e o PIB recua

Espanha já não vai exigir um teste negativo à Covid-19 a quem atravessar a fronteira a partir de Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens

Espanha já não vai exigir um teste negativo à Covid-19 a quem atravessar a fronteira a partir de Portugal. O ministro dos Negócios Estrangeiros confirmou à TSF que Espanha vai corrigir a norma que ditava a obrigatoriedade de apresentação de um comprovativo de vacinação ou de um teste negativo à Covid-19 na fronteira terrestre com Portugal.

Em relação às eleições autárquicas também há novidades. Eduardo Pinheiro é o candidato anunciado pelo PS para concorrer à presidência da Câmara Municipal do Porto. A TSF confirmou o nome da candidatura socialista, depois de ter anunciado também que José Luís Carneiro não concorreria ao Porto.

A economia da zona euro recuou 1,3% e a da União Europeia 1,2% no primeiro trimestre, face ao período homólogo, com Portugal a apresentar as maiores quebras, de 5,4% homóloga e 3,3% em cadeia, segundo o Eurostat.

O nível das águas do Tejo continua a preocupar. O troço entre Abrantes e Constância atingiu valores mínimos na sexta-feira e, desde então, ainda não recuperou. Os agricultores dizem que Espanha não está a libertar a água da barragem de Alcântara, e que já há culturas em risco.

Em São Romão de Neiva, Viana do Castelo, um mosteiro beneditino do século XVIII está em risco de ruína, mas continua habitado por duas pessoas. São uma neta e um bisneto do benfeitor que há cem anos salvou a aldeia da gripe espanhola, a chamada "mãe das pandemias". A propriedade com 11 herdeiros está à venda e a Câmara Municipal de Viana do Castelo é um dos potenciais compradores.