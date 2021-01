Para ler ao meio-dia. Depois do ataque ao bastião da democracia, a promessa da "transição ordeira"

Invasão de apoiantes de Trump ao Capitólio, em Washington © EPA

O mundo foi surpreendido na quarta-feira, quando apoiantes de Donald Trump entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, enquanto os membros do congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro. O tumulto resultou em quatro mortes e mereceu a reação de vários líderes mundiais. De Portugal ao Irão, e até a Israel, governos e presidências condenaram a invasão ao Capitólio, que representou um assalto à democracia. A TSF conta-lhe tudo aqui.

A "insurreição" não travou, no entanto, a confirmação: o Congresso norte-americano anunciou que Joseph Biden será mesmo o próximo Presidente dos Estados Unidos da América, e Donald J. Trump prometeu por fim uma transição pacífica no gabinete. Discorda, mas acatará, diz o atual chefe de Estado norte-americano. Leia aqui as declarações de Trump.

A Europa está "num ponto de viragem" da pandemia, alerta Hans Kluge, representante da OMS no continente europeu. A Organização Mundial de Saúde fala de uma "situação alarmante provocada pela nova variante descoberta no Reino Unido" e apela a que os governos adotem novas medidas. Pode ler este alerta aqui.

Durante a pandemia, passou a ser à sexta-feira que os portugueses mais compram. A TSF explica-lhe porquê aqui.

Também em Portugal, o Programa Extraordinário de Apoio à Retoma prevê um gasto de 515 milhões de euros para compensar em 100% os trabalhadores em lay-off. A TSF explica-lhe tudo aqui.

O temporal volta à Madeira e os primeiros sinais já são visíveis. A depressão Filomena promete continuar a não dar tréguas. Leia e ouça os relatos dos estragos aqui.