Para ler ao meio dia. Os testes de Marcelo, os funerais atrasados e o medo de nova variante

Primeiro positivo, depois negativo. O Presidente da República testou negativo à Covid-19 poucas horas depois de receber um resultado positivo do teste à infeção. Marcelo Rebelo de Sousa mantém-se em isolamento e espera agora pela realização de um novo teste confirmativo.

Mas o que explica a diferença entre os resultados dos testes feitos ao chefe de Estado? Foi o que a TSF tentou perceber junto do virologista Celso Cunha. O especialista do Instituto de Higiene e Medicina Tropical adianta que "a qualidade da amostra e a sensibilidade dos testes" são dois dos fatores que podem explicar este caso.

Enquanto uns choram outros vendem lenços. É o caso das funerárias que se veem agora a braços com os efeitos do aumento da mortalidade em Portugal. Carlos Almeida, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas, trabalha no setor funerário há cerca de 35 anos e admite à TSF que nunca tinha visto nada como estes últimos meses e em especial como a última semana. Por isso, há funerais atrasados e a capacidade do sistema "está muito no limite, pois, seguramente, já não existe capacidade de frio para a rapidez com que os cadáveres devem ser retirados dos grandes hospitais"

Com o confinamento geral à porta, a previsão dos especialistas aponta para um aumento do número de mortes e de doentes internados nos cuidados intensivos. Na reunião que está a ter lugar, esta manhã, na sede do Infarmed, em Lisboa, anteviu-se um aumento dos casos para 14 mil e das mortes para 140, diariamente, já no final deste mês.

A Covid-19 domina os temas que marcam as últimas horas (e semanas, e meses) e também as preocupações do Centro Europeu para Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC) que teme que a nova variante do SARS-CoV-2 que apareceu no Reino Unido, até 70% mais contagiosa, seja difícil de controlar, apelando à adoção de "medidas apertadas" na Europa.