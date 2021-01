Para ler ao meio-dia. Portugueses em isolamento, agravamento de multas e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

© Dibyangshu Sarkar/AFP

Em primeiro lugar nos assuntos que marcaram a manhã desta sexta-feira estão os novos casos de Covid-19 em Portugal dos últimos dois dias. Nunca antes existiram tantos portugueses em isolamento.

Ainda esta manhã, em destaque o debate TSF "Quero, posso e mando?" com Luís Marques Mendes, Pedro Silva Pereira e Tiago Duarte, moderado por Manuel Acácio. Pode ser visto na íntegra no site da TSF.

Na ordem do dia, também a vacina da Pfizer contra a Covid-19 que pode proteger contra a nova mutação do vírus encontrada no Reino Unido e na África do Sul.

Também o mau tempo na Madeira. As chuvas fortes continuam sem dar tréguas. Há quedas de árvores, derrocadas e inundações.

Ainda em destaque, a exceção ao voto nas presidenciais que exclui os idosos que estão em lares. A lei não permite que sejam levadas mesas de voto aos utentes dos lares.

A partir de hoje há alterações ao código da estrada com multas agravadas para quem mexe no telemóvel enquanto conduz. Também mudanças para condutores de tratores e autocaravanas.

E, por último, destaque para as pessoas em situação de sem abrigo que ficaram temporariamente sem bolsa de emprego, durante a pandemia.