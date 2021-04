Para ler ao meio-dia. PS sobe nas sondagens, escolas reabrem e bolos não são bem-vindos no recreio

© Pixabay

Em dia de reabertura das escolas é o PS quem vai à frente no jogo do sobe e desce. A descida do PSD e a subida do PS destacam-se na sondagem da Aximage para TSF-JN-DN. Com 39,7% de intenções de voto, o PS sobe e aproveita para aumentar a distância (16pp) face ao PSD que desliza para os 23,6%. No terceiro lugar há um empate. Já os liberais descem mas resistem acima do PAN.

Portugal a desconfinar pede reportagem na rua. Por isso, a TSF, o Diário de Notícias, o Dinheiro Vivo, o Jornal de Notícias e O Jogo juntam­-se, uma vez mais, para uma emissão especial conjunta e em direto nos sites e nas redes sociais, num dia decisivo, com o regresso às aulas dos alunos do segundo e terceiro ciclos e a reabertura do comércio local, esplanadas e outras atividades. Acompanhe o programa aqui.

A escola não é "elevador social" absoluto. Quem o diz é Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que acredita que os apoios sociais são uma componente vital da recuperação das famílias.

Nem bolos, nem bolachas. Depois de meses com as escolas fechadas, a DGS admite que o confinamento possa ter prejudicado o combate à obesidade infantil e lança esta segunda-feira um manual para ajudar os pais a escolherem lanches saudáveis para os filhos levarem para a escola. Os pais são aconselhados a optarem pelo leite e derivados, como iogurtes e queijos, cereais e pão, fruta, hortícolas e frutos gordos, em pequenas porções e sem adição de sal.

Já abriu a caixa do correio hoje? As cartas com códigos para responder a Censos 2021 começam a ser entregues. Cerca de 11 mil recenseadores começam esta segunda-feira a entregar as cartas nas caixas de correio dos agregados familiares, que deverão começar a responder em censos2021.ine.pt a partir de 19 de abril, o dia censitário a que se devem referir todas as respostas.

"As inundações foram devastadoras e situação é desoladora." As águas avançaram sobre a cidade e o jornalista Pedro Brinca conta à TSF que o cenário encontrado em Díli, capital de Timor-Leste, é de tal forma devastador que é preciso recuar a 1972 para encontrar semelhantes danos e prejuízos. Morreram pelo menos 27 pessoas em todo o país e há mais de sete mil desalojados na capital.