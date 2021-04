Os sinais de alerta por causa da AstraZeneca, a violência contra asiáticos e outros destaques TSF

© Raul Arboleda/AFP

A Comissão Nacional de Eleitores (CNE) e os movimentos autárquicos independentes estão de candeias às avessas. Tudo porque, numa altura em que os deputados se preparam para debater os sete projetos de lei para mudar a lei que regula a eleição autárquica, a CNE decidiu propor ao Parlamento que obrigue os candidatos independentes às autarquias, mas também os eleitores que subscrevem essas candidaturas, a declararem expressamente se são militantes de algum partido. A associação que representa os candidatos independentes considera que esta proposta "não tem qualquer sentido", mas a CNE garante que o objetivo é garantir uma "exigência mínima de transparência".

Tomou a vacina da AtraZeneca e tem receio do que possa acontecer? Há alguns sinais aos quais deve estar atento. Apesar de se tratarem de "casos muito raros", quem foi, ou for futuramente, vacinado com a Vaxzevria, a nova denominação da vacina da AstraZeneca, deve estar atento a potenciais sintomas como dificuldade em respirar ou falta de ar, dor no peito e dor no abdominal persistente. Conheça os restantes sintomas no artigo abaixo.

Tornar as vacinas contra a Covid-19 como bem público para expandir e acelerar produção é o apelo lançado por José Aranda da Silva, fundador da Agência Europeia do Medicamento e do Infarmed, que juntou mais de 80 personalidades, entre elas 7 ex-candidatos presidenciais. À TSF, Aranda da Silva pede para que não se enganem as pessoas: "produzir é complicado, mas não é tão complicado como o que se fez até hoje".

A Comissão Europeia decidiu não assinar um contrato preliminar para a aquisição da vacina Sputnik V, mas a Alemanha vai negociar a compra de forma bilateral. A decisão surge no seguimento da celeuma em torno da vacina da AstraZeneca. Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou que uma ligação entre a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e o desenvolvimento de uma forma rara de coágulos sanguíneos é "plausível mas não confirmada".

Miúdos e graúdos juntam-se para construir pontes contra violência nas ruas nos EUA. Um grupo de jovens voluntários acompanha idosos sozinhos, nas saídas à rua, para combater as agressões que estão a atingir a comunidade asiática. A ideia nasceu de três irmãos de origem asiática: Matthew, Tyler e Katherine Joe. Conheça a história aqui.

Na última emissão do programa Circulatura do Quadrado, transmitida esta quarta-feira, sentiu-se a falta de um amigo. Carlos Andrade, Pacheco Pereira, Ana Catarina Mendes e Antonio Lobo Xavier deixaram a sua homenagem a Jorge Coelho, o antigo governante, que morreu esta quarta-feira aos 66 anos, vítima de doença súbita e que foi comentador residente durante vários anos no programa Quadratura do Circulo, recentemente renomeado Circulatura do Quadrado, emitido pela TSF e pela TVI.