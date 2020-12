Para ler ao meio-dia. Sismos, sondagens e outras notícias que marcaram a Manhã TSF

© Damir Sencar/AFP

Por TSF 30 Dezembro, 2020 • 12:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta quarta-feira, estão os novos abalos sentidos após o sismo que atingiu a Croácia, causando pelo menos sete mortos e dezenas de feridos. Portugal já anunciou a sua disponibilidade para ajudar o país com camas e meios humanos.

Na ordem do dia, está a oficialização do acordo pós-Brexit. Eram oito e meia em ponto quando Ursula von der Leyen e Charles Michel assinaram o tratado comercial e de cooperação com o Reino Unido. Saiba tudo o que muda já a partir de janeiro.

Em destaque também está sondagem da Aximage para a TSF, JN e DN revela que a maioria dos portugueses concorda com as restrições na passagem de ano, mas não aprova com distinção a resposta que o Governo de António Costa tem dado à pandemia.

A TSF dá-lhe ainda a conhecer a história de um enfermeiro norte-americano que testou positivo à Covid-19 já depois de ter tomado a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Conheça os pormenores do caso.

E por que o Ano Novo se aproxima, recordamos tudo o que pode e não pode fazer nesta passagem de ano. As regras apertam e aplicam-se a todos os concelhos. Antes de fazer planos, consulte aqui a lista das regras a seguir.