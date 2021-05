Para ler ao meio-dia.Turistas testados no hotel, I Liga termina sem público e outros destaques TSF

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Se o turista não vai ter com a zaragatoa, a zaragatoa vai ter com o turista. Muitos turistas que começam esta segunda-feira a chegar ao Algarve vão poder fazer testes à Covid-19 sem sair do hotel. A possibilidade está prevista num acordo que foi articulado entre a Associação de Turismo do Algarve e as autoridades de saúde. O presidente da Associação de Turismo do Algarve vai receber os turistas que chegam ao aeroporto de Faro esta manhã, com duas ofertas: máscaras e "guias para visitar a região".

Afinal, a última jornada da I Liga não vai ter público nos estádios. Ao contrário do que estava planeado para os jogos da 34.ª ronda, os adeptos não vão estar presentes nos estádios dos jogos que vão decidir as últimas contas do campeonato. Pinto da Costa foi um dos opositores à ideia de ter público nos estádios nos últimos jogos da Liga, e alegou justamente o critério da equidade.

Mais de 2700 crianças em perigo num ano de pandemia. A presidente da Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens, Rosário Farmhouse, confirma que o confinamento agravou a situação dos mais novos. Violência física, psicológica e emocional, negligência e abandono - as queixas que chegaram à Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens em Risco foram de todas as tipologias.

Nas últimas horas, registaram-se os ataques mais fortes de Israel contra Gaza. Durante a madrugada 54 caças da aviação de Israel atacaram nove residências de comandantes do movimento islâmico Hamas e 15 quilómetros de túneis conhecidos como "Metro" onde supostamente se escondem os altos cargos das milícias, principais objetivos das ofensivas militares israelitas. A guerra está a atingir fortemente a população civil da Faixa de Gaza, território onde até ao momento perderam a vida 197 palestinianos, incluindo 58 menores e 34 mulheres.

"Proibido dormir dentro do próprio veículo?" Autocaravanismo quer acabar com "aborto jurídico". A Federação Portuguesa de Autocaravanismo não tem dúvidas de que as propostas do PSD, PCP, BE, CDS e PEV para eliminar a proibição de pernoitas em autocaravanas é um reflexo de a lei foi mal feita e deve ser revertida. Na perspetiva de Manuel Bragança, o conceito de "pernoita" introduzido no Código da Estrada não tem sentido e viola direitos fundamentais. "Não há na Europa, nem em lado nenhum que eu conheça, algo semelhante. Proibido dormir dentro do nosso próprio veículo? Isto é contra a Constituição, é contra tudo."

Os condutores com cartas de condução com a validade expirada há mais de cinco anos podem fazer o pedido de revalidação do documento, a partir desta segunda-feira. Se for o seu caso, a TSF preparou um guia onde explica tudo o que tem de fazer para tratar da renovação do documento.