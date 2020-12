Para ler ao meio-dia. Um aviso da PSP, a desaprovação de Cabrita e as mais lidas do ano

Esta quinta-feira, a circulação entre concelhos está proibida ao longo de todo o dia © Rui Oliveira/Global Imagens

O aviso está dado. É só ler os alertas da Polícia de Segurança Pública para esta noite de passagem de ano. Esta quinta-feira, a circulação entre concelhos está proibida ao longo de todo o dia e até às 05h00 de segunda-feira, e foi determinado recolher obrigatório às 23h00, com a proibição de festas e ajuntamentos na via pública. Por isso, já sabe, festas ilegais podem receber a visita de um agente da polícia, como pode ler aqui.

A maioria dos portugueses quer Eduardo Cabrita fora do Executivo. A sondagem Aximage para a TSF, JN e DN desta manhã mostra que o modo como lidou com o caso do homicídio de Ihor Homeniuk às mãos do SEF foi determinante para a popularidade do ministro da Administração Interna.

Quanto à TAP, a mesma sondagem mostra uma divisão renhida entre os que se posicionam a favor de um resgate e os que escolheriam a falência da companhia aérea. A análise dos dados permite perceber entre que grupos a salvação da empresa reúne mais adeptos. Para compreender as posições dos portugueses, é só ler o artigo que a TSF preparou para si.

A missão falhou e é tempo de bater em retirada, mas não por completo. A Organização das Nações Unidas vai encerrar o escritório principal na Guiné-Bissau, inaugurado em 1999. Afinal, o que correu mal? Carlos Sangreman, investigador do Centro de Estudos sobre África, da Universidade de Lisboa, explica, aqui.

Num ano de Covid-19, o que preocupou ou intrigou os portugueses? As notícias mais lidas do ano no site da TSF dão algumas pistas. Seis de dez dos destaques pertencem ao universo novo de informação sobre a epidemia, mas o humor também assume protagonismo. Para descobrir aqui.