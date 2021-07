Para ler ao meio-dia. Vacinados barrados em restaurantes, país a perder gente e a Terra a adoecer

© Manuel de Almeida/Lusa

Por TSF 28 Julho, 2021 • 12:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os sinais vitais da Terra estão a enfraquecer e os desastres naturais são um sintoma. Uma coligação de cientistas norte-americanos concluiu que os desastres relacionados com o clima aumentaram desde 2019, devido a temperaturas recordes e elevadas concentrações atmosféricas de gases com efeito de estufa. Os investigadores resumiram as conclusões numa série de artigos publicados na revista BioScience e todos concordaram que os efeitos da crise climática são demasiado evidentes.

No mesmo plano, a partir de quinta-feira, a humanidade consumiu os recursos planetários do ano e vai começar a viver a crédito, com a situação a regredir ao nível de 2019, depois de uma acalmia em 2020, devido à pandemia. O aviso foi feito pela organização não governamental (ONG) norte-americana Global Footprint Network.

Portugal perdeu população e reforçou a litoralização, sobretudo à volta de Lisboa. O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou esta quarta-feira os resultados preliminares do recenseamento geral da população. Os números revelam que a população residente em Portugal é agora de 10.347.892 pessoas, ou seja, um decréscimo populacional de 2%. O INE conclui ainda que a última década, entre 2011 e 2021, "reforçou o movimento de concentração da população junto da capital".

Vacinados com certificado digital impedidos de entrar em restaurantes. Há certificados de vacinação que estão a ser considerados inválidos, no acesso aos restaurantes. Estão a ser reportados, em vários estabelecimentos, casos em que, apesar de os clientes terem sido vacinados com as duas doses há mais de 14 dias, o certificado digital não é reconhecido pelo dispositivo eletrónico e os clientes são impedidos de entrar. Questionados pela TSF, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde asseguram, no entanto, que não receberam qualquer queixa relativa a problemas nos certificados digitais da Covid-19.

Centenas de crianças sob os cuidados de lares londrinos, em Inglaterra, terão sofrido níveis de abuso sexual e negligência "difíceis de compreender", ao longo de 30 anos, de acordo com o relatório público britânico sobre abusos infantis. O Independent Inquiry into Child Sexual Abuse explica que os menores eram tratados como "desprezíveis" e foram colocados à mercê de criminosos sexuais.

Relatório denuncia envolvimento da Igreja Católica em 100 casos de pedofilia na Polónia. Uma comissão estatal que analisou as denúncias de crimes de pedofilia registadas na Polónia entre 2017 e 2020 denunciou esta terça-feira que quase um terço dos casos estudados, num total superior a 300 processos, envolve membros da Igreja Católica.

Em Tóquio, o dia de provas olímpicas começou mal para os portugueses com Portugal a perder contra a Suécia no Andebol, a judoca Bárbara Timo a ser eliminada na segunda ronda e a nadadora Ana Catarina Monteiro a falhar o acesso à final. Mas, já depois de amanhecer em Portugal, o canoísta português Antoine Launay qualificou-separa as meias-finais da prova de K1 slalom dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar a qualificação no 12.º lugar. Já no ciclismo, os portugueses João Almeida e Nelson Oliveira foram, esta quarta-feira, 16.º e 21.º classificados, respetivamente, no contrarrelógio individual de Tóquio2020, no Autódromo Internacional de Fuji, que consagrou o esloveno Primoz Roglic como campeão olímpico.

Mais uma desistência de Simone Biles. Depois de ter desistido da prova por equipas, a ginasta norte-americana Simone Biles também não vai participar na final de all-around dos Jogos Olímpicos. Na origem da desistência, de acordo com a informação avançada pela USA Gymnastics e citada pela AFP, estarão preocupações com a saúde mental da atleta. Não é ainda certo se Biles participa na final por aparelhos.