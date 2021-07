Para ler ao meio-dia. Vacinas antecipadas, cheias na China e os órfãos que a pandemia deixou

© AFP

Portugal deverá receber antecipadamente mais vacinas da Pfizer. A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira que o Governo português está a negociar com a Comissão Europeia e alguns Estados-membros para que Portugal receba antecipadamente mais doses de vacina contra a covid-19 da Pfizer.

Quase 600 crianças ficaram órfãs em Portugal durante a pandemia de Covid-19. Em Portugal, 590 crianças e adolescentes terão ficado órfãos durante a pandemia de Covid-19, número que ascende a 660 se for incluída a perda de avós que tinham a sua guarda, revela um estudo publicado pela revista The Lancet.

O mundo está a falhar na luta contra a pandemia. Quem o diz é o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, presente esta manhã numa sessão para marcar os Jogos Olímpicos em Tóquio. "A pandemia é uma tarefa e o mundo está a falhar. Morreram mais de quatro milhões de pessoas e continuam a morrer. Só este ano, o número de mortos é mais do dobro do total do ano passado. No tempo que levo para fazer este discurso, mais de 100 mil pessoas perderão a vida para a Covid-19. E quando a chama olímpica for apagada, a 8 de agosto, vão morrer mais de 100 mil pessoas", sustenta.

O número de mortos devido às enchentes que atingiram uma das maiores cidades do centro da China subiu para 12, com pessoas encurraladas no metro subterrâneo, autocarros, escolas e edifícios. Perto de 200 mil pessoas foram retiradas de uma cidade atingida no centro da China, na província de Henan.

Brisbane é a cidade escolhida para receber os Jogos Olímpicos em 2032. O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou, esta quarta-feira, que a cidade de Brisbane, na Austrália, é a escolhida para acolher os Jogos Olímpicos de 2032.

Para já, a possibilidade de cancelamento dos Jogos "não é uma informação que circule na aldeia olímpica". A garantia é dada à TSF pelo chefe da missão olímpica de Portugal. Marco Alves adianta que as declarações do Presidente do Comité Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio sobre o facto de essa possibilidade estar em cima da mesa o apanharam de surpresa e assegura que esta "não é uma informação que circule na aldeia [olímpica]". Noutro plano, duas atletas retiraram-se dos Jogos Olímpicos depois de testarem positivo à Covid-19. Já o cavaleiro Jamie Kermond foi suspenso dos Jogos Olímpicos por doping.

Por fim, Ana Cabecinha está de regresso aos Jogos Olímpicos para voltar a estar entre as melhores. Ficaram para trás meses de ansiedade, de ajustes e reajustes no treino, nas rotinas. Ana Cabecinha chega a Tóquio para cumprir os quartos Jogos Olímpicos da carreira. Ela quer estar novamente entre as melhores, depois do 6º lugar no Rio de Janeiro.