Para ler ao meio-dia. Vacinas "para todo o continente", o vírus nas águas e Lisboa "às moscas"

26 Maio, 2021

Afinal não é só Lisboa. A vacinação contra a Covid-19 dos maiores de 40 e 30 anos vai avançar em todo o país e não apenas em Lisboa e Vale do Tejo, esclareceu o coordenador da task force para o plano de vacinação. Na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, tinha anunciado o arranque da vacinação dos maiores de 40 anos a partir de 6 de junho e dos maiores de 30 a 20 de junho em Lisboa e Vale do Tejo, mas a medida vai afinal ter expressão nacional.

O tratamento das ETAR será suficiente para eliminar a presença do coronavírus na água. As conclusões de um estudo às águas de cinco estações de esgotos nos grandes centros urbanos e efluentes de três grandes hospitais são publicadas esta quarta-feira. Três meses depois do arranque da investigação, já as Águas de Portugal garantiam ter conseguido resultados fiáveis.

Com a cidade ainda "às moscas", os comerciantes de Lisboa admitem que estão em "pânico" com a hipótese de existir um recuo no desconfinamento por causa do escalar da Covid-19 na capital. A União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), que representa essencialmente lojistas de Lisboa, diz que os números assustam.

O Instituto Nacional de Emergência Médica suspendeu a renovação da frota de ambulâncias ao serviço dos bombeiros. O Jornal de Notícias avança que a Covid-19 obrigou o INEM a canalizar verbas para a luta contra a pandemia, provocando um rombo de 90 milhões de euros nas contas. Jaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, considera injusta a inaceitável a suspensão das novas ambulâncias e exige soluções ao Governo.

Um jato Tiger F-5 da Força Aérea suíça despenhou-se esta quarta-feira, mas o piloto saiu ileso. Segundo divulgou o Ministério da Defesa da Suíça (DDPS) através do Twitter, o piloto conseguiu ejetar-se do cockpit, ativar o paraquedas e aterrar em segurança, não tendo sofrido ferimentos.