O novo diretor do SEF e outras notícias que marcaram a manhã TSF. Para ler ao meio dia

Em primeiro lugar nas notícias que definiram a manhã desta sexta-feira, está a nomeação do novo diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Botelho Miguel, ex-comandante-geral da GNR, é o nome escolhido pelo Governo. E o ministro Eduardo Cabrita adiantou ainda que a reorganização das funções do SEF será concretizada já em 2021.

Porque as mudanças nas restrições devido à Covid-19 têm sido mais do que muitas nas últimas horas, a TSF explica-lhe qual é o "plano das festas". Saiba tudo o que pode e não pode fazer no Natal e no Ano Novo.

E para ajudar na missão do combate a esta pandemia, uma equipa de cientistas portugueses anunciou a criação de um teste de saliva rápido para detetar a presença do coronavírus. É possível saber em menos de uma hora se estamos infetados.

Mas, como sabemos, os efeitos da Covid-19 não são só ao nível da saúde. O setor da aviação foi um dos mais atingidos pela pandemia e pode haver novos riscos em que ainda não pensámos, quando voltamos a voar. Dos problemas de manutenção aos ninhos de insetos, explicamos-lhe os perigos dos aviões parados durante a pandemia.

Por último, esta manhã, a Assembleia da República decidiu assinalar a quadra festiva com um vídeo natalício que junta o Star Wars e a Covid-19. Veja-o aqui.