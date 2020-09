Para mudar comportamentos, psicólogos querem ir às reuniões de peritos com políticos

"Nas reuniões de peritos com os decisores políticos nunca esteve, que eu saiba, nenhum psicólogo" © LUSA

A Ordem dos Psicólogos avisa que fazem falta psicólogos na Direção-Geral de Saúde e nas reuniões de peritos com o Governo que regularmente se fazem para debater o escalar da pandemia.

Este foi um dos alertas deixados esta segunda-feira pelo num encontro, em Belém, com o Presidente da República.

Francisco Miranda Rodrigues detalha à TSF que é preciso não apenas estudar o impacto das medidas que têm sido aplicadas nos últimos meses na saúde mental ou psicológica, mas também perceber como se muda o comportamento das pessoas. Ou seja, não basta escutar médicos, virologistas ou epidemiologistas.

"Há uma afirmação de um médico do século XIX que disse que uma pandemia é um fenómeno social com alguns pequenos aspetos médicos e em muitos casos parece que isto é feito totalmente ao contrário", diz o bastonário.

"Nas reuniões de peritos com os decisores políticos nunca esteve, que eu saiba, nenhum psicólogo", refere o bastonário, para acrescentar que não se pode ignorar uma ciência que "estuda o comportamento humano e os processos mentais".

É preciso, diz Francisco Miranda Rodrigues, perceber a forma como as pessoas se comportam: "Se estamos preocupados com a forma como as pessoas se comportam, se usam máscara ou se lavam as mãos... se isto são tudo comportamentos porque é que não estão presentes os especialistas em comportamento?", questiona o representante destes profissionais que recorda a falha de psicólogos na autoridade de saúde e nas reuniões com os políticos, temendo que estas dimensões não estejam a ser acauteladas.

