Para quem não cumpre medidas voluntariamente, "tem de haver" detenções

Marta Temido, ministra da Saúde

Um "pico de detenções" nas últimas 24 horas devido ao desrespeito das regras de confinamento por parte de infetados com Covid-19 e fortes suspeitos preocupa a PSP e leva a ministra da Saúde a alertar para a necessidade de cumprimento das regras.

Na habitual conferência de imprensa do balanço diário sobre o novo coronavírus em Portugal, e questionada sobre o tema, Marta Temido esclareceu que "é muito importante" o cumprimento voluntário das medidas, mas que é preciso agir quando este não se verifica.

"Quando assim não é, e face ao risco que pode representar para a comunidade, tem de haver estas medidas [detenções] e as pessoas têm de ser conduzidas às condições adequadas para que cumpram o isolamento", esclareceu a governante.

Marta Temido foi ainda mais longe, reiterando que o não cumprimento de medidas pode espoletar uma nova vaga de infetados. "Se todos saíssemos hoje para a rua e nos relacionássemos isso ia ter consequências negativas para todos nós", sublinha realça.

Na manhã deste sábado, o porta-voz da PSP, Nuno Carocha, revelou à TSF que as pessoas detidas "ou são confirmadas como contagiadas ou com fortes suspeitas de estarem contagiadas", sendo que tinham "ordens para estarem internadas no estabelecimento de saúde ou no domicílio".

A violação da lei levou à detenção de pelo menos "meia dúzia de pessoas", um número bastante acima da média, que tem sido menos de uma por dia.

