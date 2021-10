Para ter impacto no território há um "Algarve + Sustentável"

Turismo de Natureza é um segmento cada vez mais procurado © Direitos Reservados

Durante um ano, até outubro de 2022, serão levadas a cabo uma série de iniciativas na região do Algarve a pensar na sustentabilidade do território. Desde debates, ações de capacitação para os profissionais de turismo, caminhadas, iniciativas destinadas às crianças. "Vamos capacitar os alojamentos de pequena escala para serem "bike e walk friendly", para terem conhecimento do património cultural e natural, para terem eficiência energética e hídrica", conta o presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA).

João Fernandes explica que no "Algarve + Sustentável" os operadores internacionais não vão ficar esquecidos, assim como as crianças. "Vamos levar já em novembro os miúdos de Aljezur a verem os golfinhos, a fazerem observação de aves, caminhadas para conhecerem a fauna e a flora." Também os operadores turísticos internacionais ligados ao turismo da natureza e os agentes locais vão ter encontros para que os estrangeiros fiquem a conhecer a oferta regional.

Segundo o presidente da ERTA, o turismo de Natureza é um segmento cada vez mais procurado. Os últimos dados conhecidos reportam a 2014 e apontavam já para um ganho de 6 milhões. No entanto, João Fernandes afirma que este setor tem tido um "crescimento exponencial".

"Quarenta por cento do território do Algarve tem proteção ambiental, quer por estar em rede natura, quer por pertencer a parques naturais, e temos tido, dos mercados do Reino Unido, da Alemanha, Holanda e dos escandinavos, uma forte procura para atividades no período da época baixa", conta.

João Fernandes lembra que não faltam possibilidades e opções para fazer caminhadas na região: no litoral, há a Rota Vicentina; junto à fronteira, a Rota do Guadiana ou ainda no interior a Via Algarviana, numa extensão de 300 km.