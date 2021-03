"Parece que me passaram uma esponja pelo cérebro." A recuperação de um doente Covid

© Rui Oliveira/Global Imagens

Subir um único lanço de escadas é um esforço para Luís Palaré. Luís soube que estava com covid-19 nos primeiros dias de janeiro. Ao início os sintomas eram ligeiros." Tinha apenas um pouco de febre e diarreia mas não tinha noção de que estava a perder as capacidades respiratórias", conta. No entanto, acabou por ser internado no Hospital de Faro e da enfermaria rapidamente passou para os cuidados intensivos.

Embora tenha estado sempre consciente, não se lembra de muitos momentos. "Tive algumas brancas", diz. Conta que a família lhe relatou mais tarde acontecimentos de que não se recorda. Depois dos cuidados intensivos onde estive cerca de 15 dias, novamente a enfermaria onde as debilidades ficaram à vista. "Não sabia respirar e não tinha mobilidade praticamente nenhuma". Precisava de ajuda para andar ou tomar banho, por exemplo.

Passados dois meses, já se encontra em franca recuperação. Este engenheiro civil de 52 anos está a fazer tratamento em ambulatório no Centro de Medicina Física e Reabilitação do Sul, em S. Brás de Alportel, onde também esteve internado uma semana após ter saído do hospital.

O médico fisiatra Jonathan Rios, que o tem acompanhado, conta que quando ali chegou o doente teve que reaprender até a respirar. "A capacidade respiratória influencia tudo o resto", afirma.

Ali, àquele centro, chegam por vezes pacientes covid que depois de terem estado internados em cuidados intensivos apresentam muitas fragilidades. "A pandemia pode levar a alterações que podem permanecer a médio e longo prazo se não forem tratadas por uma equipa de reabilitação treinada" diz o diretor do centro, Luís Malaia.

Para os médicos, enfermeiros, terapeutas, que tratam da reabilitação de doentes diagnosticados com covid-19, os desafios também são muitos. "Os doentes podem mostrar incapacidade para atividades simples como comer, vestir-se, levantar-se e também dificuldade na concentração, na memória", explica o médico Jonathan Rios.

Numa sala onde está colocada uma bicicleta para os doentes fazerem exercício, a fisioterapeuta Anabela Alfarrobinha põe a máquina a funcionar. Ela monitoriza o esforço que Luís está a empreender. "Estamos a colocar o oxímetro para monitorizar a frequência cardíaca e a saturação de oxigénio", explica. O exercício consiste em pedalar na bicicleta durante 15 minutos - agora já com alguma resistência, tarefa impossível de cumprir ao início, assim como outras semelhantes. "Quando me disseram para levantar um peso de dois quilos em cada braço pensei que era uma piada porque achava que conseguia mais, mas afinal foi o certo, porque a meio do exercício já estava com dificuldades", recorda.

Luís Palaré sabe também o que é sentir dificuldades ao nível cognitivo depois de ter estado num estado grave com covid-19." Parece que passaram uma esponja no cérebro e estou a reaprender tudo", lamenta.

Os médicos já lhe disseram que, para recuperar totalmente, vai ter que esperar seis meses a um ano. Uma meta que não o assusta, porque nesta altura só quer sentir-se bem. "Haja saúde e estar cá para contar já é bom", conclui.

