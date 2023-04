Parede lateral de prédio ruiu no centro do Porto. Quatro pessoas retiradas

Por Rui Tukayana e Rui Oliveira Costa 27 Abril, 2023 • 19:27 Partilhar este artigo Facebook

A parede lateral de um prédio na Rua 31 de Janeiro, no Porto, ruiu e quatro pessoas tiveram de ser retiradas, sem ferimentos. O edifício está ao lado de outro que está em obras.

Nesta altura o trânsito nessa rua está interrompido e, por precaução, os bombeiros sapadores procuram mais pessoas no interior do prédio que sofreu os danos. O acidente aconteceu às 17h53.

De acordo com o autarca local, Rui Moreira, estas quatro pessoas vão ser realojadas.

"Nós não sabemos exatamente o que provocou o aluimento, mas como há uma obra num prédio de paredes meias, supomos que tenha havido algum problema de segurança com a obra que tenha causado esta derrocada dentro do prédio. Fomos alertados, viemos para cá imediatamente, temos aqui todas as equipas da câmara, do INEM, dos sapadores. Conseguimos retirar pessoas que estavam nos andares de cima, também a pessoa que estava na loja que saiu pelos seus meios", explicou o presidente da câmara portuense.

Rui Moreira afirma que aparentemente "não há mais ninguém" dentro do prédio: "Ninguém ficou ferido, mesmo a pessoa que saiu com cuidados, supomos que esteja em choque, mas na aparência não tem nenhum ferimento. Mas temos de mandar agora os cães para perceber se lá está alguém, porque não há condições para entrar no edifício. Na parte posterior da loja, ao fundo da loja, percebe-se que houve uma derrocada grande. Não atingiu, aparentemente, a escada lateral, mas é uma derrocada muito séria. Podia ser uma tragédia."

"Convirá obviamente fazer o apuramento. A obra é legal, tem lá o certificado de segurança, mas, neste momento, a nossa preocupação é valer àqueles que precisam. A seguira, será feita a investigação necessária para perceber o que aconteceu com esta obra", assegura o autarca.

E explica: "Em cima estava uma criança e uma família e saíram com auxílio dos bombeiros, porque não podiam sair pelas escadas. Havia uma situação de risco, portanto, o melhor foi retirá-los dessa forma. (...) Estes prédios têm uma particularidade que é terem uma ligação em túnel à rua da Madeira, que é por trás. Temos de ver se não está ninguém nesses túneis."

Notícia atualizada às 19h45